Путин поручил дать дальневосточную и арктическую ипотеку участникам СВО

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
По поручению Путина, арктическая и дальневосточная ипотека будет распространена до 1 марта Фото:

До 1 марта 2024 года президент России Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», — передает сайт Кремля. Также программа будет распространяться на членов семей граждан, которые погибли на спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение этого поручения.

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До 1 марта 2024 года президент России Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», — передает сайт Кремля. Также программа будет распространяться на членов семей граждан, которые погибли на спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение этого поручения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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