Путин поручил дать дальневосточную и арктическую ипотеку участникам СВО

До 1 марта 2024 года президент России Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», — передает сайт Кремля. Также программа будет распространяться на членов семей граждан, которые погибли на спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение этого поручения.
До 1 марта 2024 года президент России Владимир Путин поручил распространить арктическую и дальневосточную ипотеку на участников спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в условия программы „Дальневосточная и арктическая ипотека“ изменений, предусматривающих: распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», — передает сайт Кремля. Также программа будет распространяться на членов семей граждан, которые погибли на спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение этого поручения.