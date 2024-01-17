В суде началось рассмотрение уголовного дела сына экс-вице-мэра Ханты-Мансийска

В суде Ханты-Мансийского автономного округа рассматривают уголовное дело Алексея Шашкова, сына бывшего заместителя мэра Ханты-Мансийска Андрея Шашкова. Молодому человеку вменяется 21 эпизод покушения на сбыт наркотиков, сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом дела.
«Продолжается рассмотрение процесса в отношении Шашкова. Но самое главное в этом деле — личность. Потому что он сын бывшего заместителя главы города Ханты-Мансийска […] по связям с общественностью и правоохранительными структурами», — рассказал журналисту агентства источник.
Инсайдер отметил, что до работы в мэрии Андрей Шашков занимал высокопоставленную должность в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. «Дело [на рассмотрение] взял сам председатель суда», — добавил источник.
В картотеке Ханты-Мансийского районного суда дело было зарегистрировано 12 апреля 2023 года. Последнее заседание должно было состояться 16 января 2024-го, но было отложено из-за неявки свидетелей.
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