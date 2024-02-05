Депутат Госдумы: менеджеры сохранят управление «Яндексом» и право принимать решения

Депутат Немкин заявил, что менеджеры унаследуют права основателя «Яндекса»

05 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Нидерландская компания Yandex N.V. продает бизнес частным инвесторам в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Права основателя «Яндекса» наследуют российские менеджеры. Это является экстраординарным случаем в практике РФ, отметил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Генеральным директором останется Артем Савиновский. Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Команда менеджеров «Яндекса» получит специальные акционерные права. Кроме них в консорциуме будет структуры как группы «ЛУКОЙЛ», так и предпринимателя и основателя фонда LETA Capital Александра Чачава, гендиректора «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса и предпринимателя Александра Рязанова. Акции частной независимой компании будут торговаться на Московской бирже. До 31 июля 2024 года нидерландская Yandex N.V. сменит название. После чего перестанет использовать бренды «Яндекса». «Для компании ничего не поменяется. „Яндекс“ остается частной, независимой и публичной организацией. Слухи о его национализации не оправдались. А руководить „Яндексом“ будет действующий топ-менеджмент, который к тому же получит специальные права. Это вообще экстраординарный случай в российской практике, когда права основателя наследуют менеджеры. Сделка на таких условиях — лучшее решение для „Яндекса“. Он продолжает работу под управлением известных рынку, IT-отрасли и самой компании менеджеров, которые теперь становятся совладельцами», — подчеркнул Антон Немкин. По словам депутата Госдумы, очень важным моментом является и то, что все технологии «Яндекса» останутся в России. «Яндекс не сворачивает бизнес. Он продолжает имеющиеся проекты и нацелен на развитие новых. Также очень важно понимать, что в результате сделки весь бизнес и технологии „Яндекса“ остаются в российской юрисдикции. А это значит, что РФ сохраняет статус государства, которое имеет и развивает собственный поисковик мирового уровня, современные собственные сервисы такси, доставки. Также цифровая рекламная система, разработка и внедрение искусственного интеллекта, нейросети, голосовые помощники, машинное зрение и беспилотный транспорт, VR (виртуальная реальность), устройства „умного дома“», — добавил Немкин. Собеседник агентства подчеркнул, что благодаря «Яндексу», в РФ появится больше IT-специалистов. «Дальнейшее развитие „Яндекса“ в России удержит в компании и в стране огромное количество IT-специалистов. Это даст стимул для получения соответствующего образования молодежи», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Права основателя «Яндекса» наследуют российские менеджеры. Это является экстраординарным случаем в практике РФ, отметил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Генеральным директором останется Артем Савиновский. Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Команда менеджеров «Яндекса» получит специальные акционерные права. Кроме них в консорциуме будет структуры как группы «ЛУКОЙЛ», так и предпринимателя и основателя фонда LETA Capital Александра Чачава, гендиректора «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса и предпринимателя Александра Рязанова. Акции частной независимой компании будут торговаться на Московской бирже. До 31 июля 2024 года нидерландская Yandex N.V. сменит название. После чего перестанет использовать бренды «Яндекса». «Для компании ничего не поменяется. „Яндекс“ остается частной, независимой и публичной организацией. Слухи о его национализации не оправдались. А руководить „Яндексом“ будет действующий топ-менеджмент, который к тому же получит специальные права. Это вообще экстраординарный случай в российской практике, когда права основателя наследуют менеджеры. Сделка на таких условиях — лучшее решение для „Яндекса“. Он продолжает работу под управлением известных рынку, IT-отрасли и самой компании менеджеров, которые теперь становятся совладельцами», — подчеркнул Антон Немкин. По словам депутата Госдумы, очень важным моментом является и то, что все технологии «Яндекса» останутся в России. «Яндекс не сворачивает бизнес. Он продолжает имеющиеся проекты и нацелен на развитие новых. Также очень важно понимать, что в результате сделки весь бизнес и технологии „Яндекса“ остаются в российской юрисдикции. А это значит, что РФ сохраняет статус государства, которое имеет и развивает собственный поисковик мирового уровня, современные собственные сервисы такси, доставки. Также цифровая рекламная система, разработка и внедрение искусственного интеллекта, нейросети, голосовые помощники, машинное зрение и беспилотный транспорт, VR (виртуальная реальность), устройства „умного дома“», — добавил Немкин. Собеседник агентства подчеркнул, что благодаря «Яндексу», в РФ появится больше IT-специалистов. «Дальнейшее развитие „Яндекса“ в России удержит в компании и в стране огромное количество IT-специалистов. Это даст стимул для получения соответствующего образования молодежи», — отметил он.