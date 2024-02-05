Политика Посла Израиля вызвали в МИД из-за высказываний против России 05 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + В МИД РФ недовольны заявлениями нового посла Израиля Симоны Гальперин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызвали в МИД РФ из-за критики государства. Об этом сообщает российского ведомство. «Посол Израиля в РФ будет вызван в ведомство в связи с недопустимыми публичными высказываниями», — сообщили в МИД РФ. Передает РИА Новости. Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором раскритиковала позицию Москвы по ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, Россия не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. Гальперин уверена, что такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России. Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызвали в МИД РФ из-за критики государства. Об этом сообщает российского ведомство. «Посол Израиля в РФ будет вызван в ведомство в связи с недопустимыми публичными высказываниями», — сообщили в МИД РФ. Передает РИА Новости. Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором раскритиковала позицию Москвы по ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, Россия не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. Гальперин уверена, что такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям