Посла Израиля вызвали в МИД из-за высказываний против России

Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызвали в МИД РФ из-за критики государства. Об этом сообщает российского ведомство.
«Посол Израиля в РФ будет вызван в ведомство в связи с недопустимыми публичными высказываниями», — сообщили в МИД РФ. Передает РИА Новости.
Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором раскритиковала позицию Москвы по ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, Россия не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. Гальперин уверена, что такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России.
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