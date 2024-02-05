Посла Израиля вызвали в МИД из-за высказываний против России

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД РФ недовольны заявлениями нового посла Израиля Симоны Гальперин Фото:
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Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызвали в МИД РФ из-за критики государства. Об этом сообщает российского ведомство.

«Посол Израиля в РФ будет вызван в ведомство в связи с недопустимыми публичными высказываниями», — сообщили в МИД РФ. Передает РИА Новости.

Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором раскритиковала позицию Москвы по ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, Россия не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. Гальперин уверена, что такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России.

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Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызвали в МИД РФ из-за критики государства. Об этом сообщает российского ведомство. «Посол Израиля в РФ будет вызван в ведомство в связи с недопустимыми публичными высказываниями», — сообщили в МИД РФ. Передает РИА Новости. Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», в котором раскритиковала позицию Москвы по ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, Россия не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. Гальперин уверена, что такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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