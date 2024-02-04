Из тюменских аптек исчез испанский препарат от насморка

Из аптек Тюмени исчез спрей от насморка и аллергического ринита «Авамис». Препарат производится в Испании. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких тюменских аптеках.
«Его [спрея] нет уже давно. Он импортный и у поставщиков пока не появлялся», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Там отметили, что препарат «Авамис» периодически все же появляется, но по завышенной стоимости на 300-500 рублей дороже от прошлогодних цен.
Дефицит назального спрея подтвердили и в других тюменских аптеках. Так в точке продаж лекарственных препаратов «Реагент» и «Эконом» также сообщили об отсутствии «Авамиса».
Испанский препарат врачи назначают в качестве средства при лечении сезонного и круглогодичного аллергического ринита. А также вспомогательного препарата при насморке.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее из Тюмени пропал препарат от аллергии «Зиртек». Его дефицит также отметили в нескольких городских аптеках.
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