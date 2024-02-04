04 февраля 2024

Из тюменских аптек исчез испанский препарат от насморка

© Служба новостей «URA.RU»
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Препарат «Авамис» применяют от аллергического ринита и насморка Фото:
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Дефицит лекарств в Тюмени

Из аптек Тюмени исчез спрей от насморка и аллергического ринита «Авамис». Препарат производится в Испании. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких тюменских аптеках.

«Его [спрея] нет уже давно. Он импортный и у поставщиков пока не появлялся», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Там отметили, что препарат «Авамис» периодически все же появляется, но по завышенной стоимости на 300-500 рублей дороже от прошлогодних цен.

Дефицит назального спрея подтвердили и в других тюменских аптеках. Так в точке продаж лекарственных препаратов «Реагент» и «Эконом» также сообщили об отсутствии «Авамиса».

Испанский препарат врачи назначают в качестве средства при лечении сезонного и круглогодичного аллергического ринита. А также вспомогательного препарата при насморке.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее из Тюмени пропал препарат от аллергии « Зиртек». Его дефицит также отметили в нескольких городских аптеках.

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Из аптек Тюмени исчез спрей от насморка и аллергического ринита «Авамис». Препарат производится в Испании. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких тюменских аптеках. «Его [спрея] нет уже давно. Он импортный и у поставщиков пока не появлялся», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Там отметили, что препарат «Авамис» периодически все же появляется, но по завышенной стоимости на 300-500 рублей дороже от прошлогодних цен. Дефицит назального спрея подтвердили и в других тюменских аптеках. Так в точке продаж лекарственных препаратов «Реагент» и «Эконом» также сообщили об отсутствии «Авамиса». Испанский препарат врачи назначают в качестве средства при лечении сезонного и круглогодичного аллергического ринита. А также вспомогательного препарата при насморке. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее из Тюмени пропал препарат от аллергии « Зиртек». Его дефицит также отметили в нескольких городских аптеках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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