Из тюменских аптек исчез испанский препарат от насморка

Препарат «Авамис» применяют от аллергического ринита и насморка Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дефицит лекарств в Тюмени

Из аптек Тюмени исчез спрей от насморка и аллергического ринита «Авамис». Препарат производится в Испании. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких тюменских аптеках.

«Его [спрея] нет уже давно. Он импортный и у поставщиков пока не появлялся», — рассказали в аптеке «ЮниФарм». Там отметили, что препарат «Авамис» периодически все же появляется, но по завышенной стоимости на 300-500 рублей дороже от прошлогодних цен.

Дефицит назального спрея подтвердили и в других тюменских аптеках. Так в точке продаж лекарственных препаратов «Реагент» и «Эконом» также сообщили об отсутствии «Авамиса».

Испанский препарат врачи назначают в качестве средства при лечении сезонного и круглогодичного аллергического ринита. А также вспомогательного препарата при насморке.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее из Тюмени пропал препарат от аллергии « Зиртек». Его дефицит также отметили в нескольких городских аптеках.