Многодетный курганец наказал службу приставов за арестованные по ошибке счета

Курганские приставы должны будут выплатить многодетному отцу моральную компенсацию за неправомерный арест денежных средств, совершенный по ошибке. Суд частично удовлетворил требования мужчины, который пострадал из-за тезки-должника. Информация опубликована на сайте курганского облсуда.
Мужчина подал иск к приставам после разбирательства с ошибочным арестом средств по долгам его полного тезки. «Судебным приставом-исполнителем обязанность по надлежащей идентификации должника не была исполнена надлежащим образом, что повлекло списание денежных средств с банковских счетов, принадлежащих истцу, не являющейся должником по исполнительному производству <…> Требования истца о взыскании компенсации подлежат удовлетворению», — информируют материалы дела. Управление ФССП должно будет заплатить пострадавшему от действий приставов 10 тысяч рублей компенсации и возместить запрошенные расходы на представителя.
Курганцу пришлось обратиться в суд, потому что приставы около 13 лет пытались взыскать с него чужие долги. Неразбериха произошла из-за полного совпадения данных и даты рождения с должником. На просьбы снять ограничения, мужчину отправляли в интернет-приемную ведомства. Отменить постановления ему удалось лишь после обращений в прокуратуру и суд. Также через суд он добился частичной выплаты компенсации и возмещения расходов на адвоката.
Управление службы приставов пыталось опротестовать решение. Там утверждали, что информация поступила из регистрирующих органов, и у судебных приставов не было повода сомневаться в данных. После регистрации данных о двойнике, дело было закрыто. Размер компенсации считали завышенным из-за незначительности дела. Суд с мнением ответчика не согласился и оставил в силе решение о выплате.
Ранее URA.RU сообщало, что курганец пожаловался на службу приставов. В ведомстве наложили ограничения на автомобиль мужчины из-за долгов тезки, и он не мог продать машину.
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