04 февраля 2024

Многодетный курганец наказал службу приставов за арестованные по ошибке счета

© Служба новостей «URA.RU»
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спецтранспорт. москва, фссп, судебный пристав, суд, пристав
Курганских приставов вызвали в суд из-за иска по ошибочному должнику Фото:

Курганские приставы должны будут выплатить многодетному отцу моральную компенсацию за неправомерный арест денежных средств, совершенный по ошибке. Суд частично удовлетворил требования мужчины, который пострадал из-за тезки-должника. Информация опубликована на сайте курганского облсуда.

Мужчина подал иск к приставам после разбирательства с ошибочным арестом средств по долгам его полного тезки. «Судебным приставом-исполнителем обязанность по надлежащей идентификации должника не была исполнена надлежащим образом, что повлекло списание денежных средств с банковских счетов, принадлежащих истцу, не являющейся должником по исполнительному производству <…> Требования истца о взыскании компенсации подлежат удовлетворению», — информируют материалы дела. Управление ФССП должно будет заплатить пострадавшему от действий приставов 10 тысяч рублей компенсации и возместить запрошенные расходы на представителя.

Курганцу пришлось обратиться в суд, потому что приставы около 13 лет пытались взыскать с него чужие долги. Неразбериха произошла из-за полного совпадения данных и даты рождения с должником. На просьбы снять ограничения, мужчину отправляли в интернет-приемную ведомства. Отменить постановления ему удалось лишь после обращений в прокуратуру и суд. Также через суд он добился частичной выплаты компенсации и возмещения расходов на адвоката.

Управление службы приставов пыталось опротестовать решение. Там утверждали, что информация поступила из регистрирующих органов, и у судебных приставов не было повода сомневаться в данных. После регистрации данных о двойнике, дело было закрыто. Размер компенсации считали завышенным из-за незначительности дела. Суд с мнением ответчика не согласился и оставил в силе решение о выплате.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец пожаловался на службу приставов. В ведомстве наложили ограничения на автомобиль мужчины из-за долгов тезки, и он не мог продать машину.

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Курганские приставы должны будут выплатить многодетному отцу моральную компенсацию за неправомерный арест денежных средств, совершенный по ошибке. Суд частично удовлетворил требования мужчины, который пострадал из-за тезки-должника. Информация опубликована на сайте курганского облсуда. Мужчина подал иск к приставам после разбирательства с ошибочным арестом средств по долгам его полного тезки. «Судебным приставом-исполнителем обязанность по надлежащей идентификации должника не была исполнена надлежащим образом, что повлекло списание денежных средств с банковских счетов, принадлежащих истцу, не являющейся должником по исполнительному производству <…> Требования истца о взыскании компенсации подлежат удовлетворению», — информируют материалы дела. Управление ФССП должно будет заплатить пострадавшему от действий приставов 10 тысяч рублей компенсации и возместить запрошенные расходы на представителя. Курганцу пришлось обратиться в суд, потому что приставы около 13 лет пытались взыскать с него чужие долги. Неразбериха произошла из-за полного совпадения данных и даты рождения с должником. На просьбы снять ограничения, мужчину отправляли в интернет-приемную ведомства. Отменить постановления ему удалось лишь после обращений в прокуратуру и суд. Также через суд он добился частичной выплаты компенсации и возмещения расходов на адвоката. Управление службы приставов пыталось опротестовать решение. Там утверждали, что информация поступила из регистрирующих органов, и у судебных приставов не было повода сомневаться в данных. После регистрации данных о двойнике, дело было закрыто. Размер компенсации считали завышенным из-за незначительности дела. Суд с мнением ответчика не согласился и оставил в силе решение о выплате. Ранее URA.RU сообщало, что курганец пожаловался на службу приставов. В ведомстве наложили ограничения на автомобиль мужчины из-за долгов тезки, и он не мог продать машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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