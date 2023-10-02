Судебные приставы дважды по ошибке внесли курганца в число должников

Курганские приставы ошибочно ограничили права курганца из-за двойника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Кургана пожаловался на судебных приставов, которые второй раз за несколько месяцев накладывают ограничения на его личный транспорт. При этом мужчина страдает от санкций из-за долгов, которые накопил его полный тезка. Об этом URA.RU сообщил сам фигурант исполнительного производства.

«Приставы наложили ограничение на мою машину из-за долгов двойника. Похожая ошибка случилась в середине лета, но в курганском УФССП снова не разобрались с документами», — рассказал курганец. После наложения ареста он написал претензию приставам, которые пообещали разобраться в ситуации в течение месяца.

Владелец машины первый раз попал под санкции приставов из-за долгов другого человека банку. Он обратился в управление, где признали ошибку и сняли арест. Спустя два месяца история повторилась. «Пришлось снова писать заявление. У приставов мне пообещали разобраться в течение месяца, хотя ошибочные ограничения они наложили очень быстро», — рассказал курганец. Мужчину возмущает невнимательность приставов и возможные последствия — теперь он не сможет продать машину до отмены постановления.

Редакция обратилась за комментарием в УФССП региона. В ведомстве отметили, что согласно ст. 50 ФЗ 229-ФЗ, подобную информацию об исполнительном производстве могут узнавать лишь должник и взыскатель, либо их представители. Через некоторое время мужчина сообщил, что постановление снова отменили, хотя по данным Госуслуг он все еще является должником.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы не могли найти имущество курганского депутата. Поиск имущества должника начался после жалоб взыскателя в приемную президента страны.