Польский наемник, которого украинцы бросили умирать, перешел на сторону России

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
Польский наемник будет бороться на стороне ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польский наемник вступил в ряды армии России после того, как его бросили украинские сослуживцы. Теперь он будет освобождать Киев от нацизма. Также наемник призвал граждан Польши выступить против политики правительства страны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре. <…> Поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, польский наемник призвал всех граждан Варшавы выступить против политики правительства страны. Это связано с тем, что оно «закрывает глаза на преступления бандеровцев» и «отказывается от собственной истории».

Ранее польского боевика взяли в плен на фронте в Херсонской области. Его бросили умирать сослуживцы из Украины, при это поляк был ранен. ВС РФ оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь.

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Польский наемник вступил в ряды армии России после того, как его бросили украинские сослуживцы. Теперь он будет освобождать Киев от нацизма. Также наемник призвал граждан Польши выступить против политики правительства страны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре. <…> Поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, польский наемник призвал всех граждан Варшавы выступить против политики правительства страны. Это связано с тем, что оно «закрывает глаза на преступления бандеровцев» и «отказывается от собственной истории». Ранее польского боевика взяли в плен на фронте в Херсонской области. Его бросили умирать сослуживцы из Украины, при это поляк был ранен. ВС РФ оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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