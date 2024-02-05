05 февраля 2024

Боевые машины из Кургана попали в новую игру в жанре военной стратегии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Курганские БМП-3, БМД-4М и другие попали в игру Фото:

Боевые машины, произведенный на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), появились в новой стратегической игре Broken Arrow (в переводе «Сломанная стрела»). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, ставший бета-тестером игры.

«Среди игровых моделей есть такие боевые машины как БМД-4М, которая производится на Курганском машиностроительном заводе и участвует в специальной военной операции. Также есть боевая машина „Курганец“, которая также выпускается на местном оборонном предприятии. В игре для этой техники доступно три модификации. Машина не имеет серийное производство, проходит тестирование», — рассказал URA.RU источник.

Также в игре представлен бронетранспортер «Ракушка», произведенная на КМЗ. В игре появилась еще одна из курганских боевых машин — знаменитая БМП-3, ее заметили в группе разработчика и на скриншотах, представленных бета-тестерами. Между тем, среди игровых моделей также показаны БМД-2, которая ремонтировалась на свердловской дочке Курганского машиностроительного завода. Вместе с ней ремонт проходили БТР-РД и БТР-Д, что также показаны в новой игре.

Корреспондент URA.RU попыталась связаться с разработчиком игры Broken Arrow. Создатель ответил, что дать комментарий у него в данный момент не получится из-за загруженности. Свой ответ разработчик сообщит позже.

Согласно описанию игры с платформы Steam, Broken Arrow — это крупномасштабная тактическая стратегия в реальном времени о современной войне. Уникальная система создания армии и гибкие инструменты кастомизации юнитов обеспечивают бесконечную реиграбельность.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана воссоздал свой город в игре Minecraft. Также российские разработчики пробовали воссоздать регион в симуляторе-дальнобойщика Euro Truck Simulator 2.

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Боевые машины, произведенный на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), появились в новой стратегической игре Broken Arrow (в переводе «Сломанная стрела»). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, ставший бета-тестером игры. «Среди игровых моделей есть такие боевые машины как БМД-4М, которая производится на Курганском машиностроительном заводе и участвует в специальной военной операции. Также есть боевая машина „Курганец“, которая также выпускается на местном оборонном предприятии. В игре для этой техники доступно три модификации. Машина не имеет серийное производство, проходит тестирование», — рассказал URA.RU источник. Также в игре представлен бронетранспортер «Ракушка», произведенная на КМЗ. В игре появилась еще одна из курганских боевых машин — знаменитая БМП-3, ее заметили в группе разработчика и на скриншотах, представленных бета-тестерами. Между тем, среди игровых моделей также показаны БМД-2, которая ремонтировалась на свердловской дочке Курганского машиностроительного завода. Вместе с ней ремонт проходили БТР-РД и БТР-Д, что также показаны в новой игре. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с разработчиком игры Broken Arrow. Создатель ответил, что дать комментарий у него в данный момент не получится из-за загруженности. Свой ответ разработчик сообщит позже. Согласно описанию игры с платформы Steam, Broken Arrow — это крупномасштабная тактическая стратегия в реальном времени о современной войне. Уникальная система создания армии и гибкие инструменты кастомизации юнитов обеспечивают бесконечную реиграбельность. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана воссоздал свой город в игре Minecraft. Также российские разработчики пробовали воссоздать регион в симуляторе-дальнобойщика Euro Truck Simulator 2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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