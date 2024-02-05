Боевые машины, произведенный на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), появились в новой стратегической игре Broken Arrow (в переводе «Сломанная стрела»). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, ставший бета-тестером игры.
«Среди игровых моделей есть такие боевые машины как БМД-4М, которая производится на Курганском машиностроительном заводе и участвует в специальной военной операции. Также есть боевая машина „Курганец“, которая также выпускается на местном оборонном предприятии. В игре для этой техники доступно три модификации. Машина не имеет серийное производство, проходит тестирование», — рассказал URA.RU источник.
Также в игре представлен бронетранспортер «Ракушка», произведенная на КМЗ. В игре появилась еще одна из курганских боевых машин — знаменитая БМП-3, ее заметили в группе разработчика и на скриншотах, представленных бета-тестерами. Между тем, среди игровых моделей также показаны БМД-2, которая ремонтировалась на свердловской дочке Курганского машиностроительного завода. Вместе с ней ремонт проходили БТР-РД и БТР-Д, что также показаны в новой игре.
Корреспондент URA.RU попыталась связаться с разработчиком игры Broken Arrow. Создатель ответил, что дать комментарий у него в данный момент не получится из-за загруженности. Свой ответ разработчик сообщит позже.
Согласно описанию игры с платформы Steam, Broken Arrow — это крупномасштабная тактическая стратегия в реальном времени о современной войне. Уникальная система создания армии и гибкие инструменты кастомизации юнитов обеспечивают бесконечную реиграбельность.
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