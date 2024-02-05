Силовики предъявили обвинение свердловчанке, закопавшей новорожденного сына

Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СКР.
«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе», — рассказали в СК.
При этом, предполагают силовики, женщина осознавала, что ее ребенок погибнет. Спас новорожденного ее тесть, случайно оказавшийся возле бани и заметивший ребенка в сугробе. Мальчик выжил, сейчас он находится в доме малютки. Все, что известно об этой истории — в сюжете URA.RU.
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