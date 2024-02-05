Силовики предъявили обвинение свердловчанке, закопавшей новорожденного сына

05 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Жительницу Свободного обвиняют в покушении на убийство новорожденного сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СКР. «Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе», — рассказали в СК. При этом, предполагают силовики, женщина осознавала, что ее ребенок погибнет. Спас новорожденного ее тесть, случайно оказавшийся возле бани и заметивший ребенка в сугробе. Мальчик выжил, сейчас он находится в доме малютки. Все, что известно об этой истории — в сюжете URA.RU.

Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СКР. «Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе», — рассказали в СК. При этом, предполагают силовики, женщина осознавала, что ее ребенок погибнет. Спас новорожденного ее тесть, случайно оказавшийся возле бани и заметивший ребенка в сугробе. Мальчик выжил, сейчас он находится в доме малютки. Все, что известно об этой истории — в сюжете URA.RU.