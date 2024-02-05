Силовики предъявили обвинение свердловчанке, закопавшей новорожденного сына

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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
Жительницу Свободного обвиняют в покушении на убийство новорожденного сына Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб

Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СКР.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе», — рассказали в СК.

При этом, предполагают силовики, женщина осознавала, что ее ребенок погибнет. Спас новорожденного ее тесть, случайно оказавшийся возле бани и заметивший ребенка в сугробе. Мальчик выжил, сейчас он находится в доме малютки. Все, что известно об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Жительнице поселка Свободный (Свердловская область), которая в тайне от всех родила ребенка в бане и закопала его в сугроб, предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СКР. «Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, 20 декабря 2023 года женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, закопав его с помощью лопаты в сугробе», — рассказали в СК. При этом, предполагают силовики, женщина осознавала, что ее ребенок погибнет. Спас новорожденного ее тесть, случайно оказавшийся возле бани и заметивший ребенка в сугробе. Мальчик выжил, сейчас он находится в доме малютки. Все, что известно об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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