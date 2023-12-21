Ребенка, которого свердловчанка после рождения закопала в сугроб, увезли в реанимацию

Младенца, которого жительница поселка Свободный родила и закопала в сугроб, увезли в реанимацию детской больницы Нижнего Тагила. Об этом URA.RU сообщили в больнице поселка.
«В соответствии с маршрутизацией ребенок был перенаправлен в детскую больницу Нижнего Тагила. В отделение реанимации», — сказали в больнице поселка Свободный.
Женщина тайно родила ребенка в бане у своего свекра и закопала ребенка в сугроб. Его спасла счастливая случайность — все это заметил пожилой мужчина, который достал ребенка из снега и вызвал врачей.
Это уже второй аналогичный случай в Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге челябинка родила ребенка в съемной квартире и выбросила в мешке из окна в снег. Малыша спас случайный прохожий.
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