21 декабря 2023

Ребенка, которого свердловчанка после рождения закопала в сугроб, увезли в реанимацию

Ребенка, которого мать после рождения закопала в сугроб, увезли в Нижний Тагил
© Служба новостей «URA.RU»
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За жизнь ребенка борются тагильские врачи (архивное фото) Фото:

Младенца, которого жительница поселка Свободный родила и закопала в сугроб, увезли в реанимацию детской больницы Нижнего Тагила. Об этом URA.RU сообщили в больнице поселка.

«В соответствии с маршрутизацией ребенок был перенаправлен в детскую больницу Нижнего Тагила. В отделение реанимации», — сказали в больнице поселка Свободный.

Женщина тайно родила ребенка в бане у своего свекра и закопала ребенка в сугроб. Его спасла счастливая случайность — все это заметил пожилой мужчина, который достал ребенка из снега и вызвал врачей.

Это уже второй аналогичный случай в Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге челябинка родила ребенка в съемной квартире и выбросила в мешке из окна в снег. Малыша спас случайный прохожий.

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Младенца, которого жительница поселка Свободный родила и закопала в сугроб, увезли в реанимацию детской больницы Нижнего Тагила. Об этом URA.RU сообщили в больнице поселка. «В соответствии с маршрутизацией ребенок был перенаправлен в детскую больницу Нижнего Тагила. В отделение реанимации», — сказали в больнице поселка Свободный. Женщина тайно родила ребенка в бане у своего свекра и закопала ребенка в сугроб. Его спасла счастливая случайность — все это заметил пожилой мужчина, который достал ребенка из снега и вызвал врачей. Это уже второй аналогичный случай в Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге челябинка родила ребенка в съемной квартире и выбросила в мешке из окна в снег. Малыша спас случайный прохожий.
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