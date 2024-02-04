Экс-руководитель мэрии Кургана Якушев назвал качества, нужные главе города

Бывший руководитель администрации Кургана Александр Якушев считает, что новый глава города, на пост которого ищут кандидатов, должен разбираться в экономике, финансах и иметь свою команду. Об этом он рассказал URA.RU.
«Управлять городом должны профессионалы. Многие пытаются стать руководителями, не понимая предмета. Человек должен знать предмет, и куда идет. Это очень большая ответственность. Он должен разбираться в различных сферах. В первую очередь, знать экономику города, как работать с финансами. Любой руководитель, который придет, уже должен иметь команду профессионалов. Тогда будет легче работать. Одному очень тяжело», — объяснил Якушев.
В Кургане в связи с отставкой бывшего руководителя мэрии Кургана Елены Ситниковой власти объявили конкурс на пост главы города. Заявки от желающих принимают до 9 февраля. Известно, что документы подали экс-советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Армэн Хачатурян.
Якушев возглавлял городскую администрацию с 2008 по 2014 годы. Позже он был вице-спикером гордумы и руководил избиркомом Кургана.
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