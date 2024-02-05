В Челябинском госуниверситете откроют новый факультет

Новый факультет ЧелГУ успел установить связи с рядом партнеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) откроют новый факультет индустрии спорта и туризма. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, в предстоящем учебном году на бюджетные места наберут 34 студента.

«В ЧелГУ открывается факультет индустрии спорта и туризма. Поступающие смогут занять в новом учебном году 34 бюджетных места», — отметили в университете.

Факультет ждет абитуриентов на направление подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Предусмотрено два профиля: «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность». Поступающим на базе среднего общего образования потребуются результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку. Также будет необходимо пройти профессиональное испытание по общей физической подготовке. Для тех, кто будет поступать на основании диплома о среднем профессиональном образовании, вместо результатов ЕГЭ можно будет пройти письменное тестирование по физиологическим и гигиеническим основам физической культуры и русскому языку.

«Сейчас индустрия спорта и туризма активно развивается. — Эти две сферы тесно взаимосвязаны и напрямую влияют на развитие региона. В ЧелГУ прекрасная материальная база для подготовки таких специалистов, а совсем скоро она приумножится с открытием собственного физкультурно-оздоровительного комплекса», — отметил и. о. декана Сергей Талызов.

Для выпускников факультета откроются обширные перспективы. Молодые люди смогут возглавить учреждения и предприятия спортивной и туриндустрии. Также будут доступны вакансии тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту, в туристских клубах, учебных и спортивных учреждениях, тренеров команд, фитнес-тренеров.

У нового факультета уже сложились связи с партнерами. Среди них хоккейный клуб «Трактор», федерация спортивной гимнастики Челябинска, областная футбольная спортшкола, футбольный клуба «Челябинск», спортшкола олимпийского резерва «Уралочка» и ватерпольный клуб «Уралочка», женский волейбольный клуб «Динамо-Метар».

В январе в ЧелГУ сообщили URA.RU, то количество бюджетный мост на 2024 год увеличено. Лидерами роста стали направления, связанные с науками о земле, управлением, сельским хозяйством, историей, и другие.