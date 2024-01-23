Крупнейший челябинский вуз лишился трети бюджетных мест

24 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Больше всего сокращение бюджетных мест очной формы обучения в ЮУрГУ затронуло технические специальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейший в Челябинской области Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) лишился в 2024 году трети бюджетных мест очной формы обучения. Как следует из данных плана приема, осенью за счет бюджета смогут поступить 1644 человека. Год назад, по данным URA.RU, было 2513 мест. «План приема 2024 года. Бакалавриат и специалитет. Очная форма. Всего 1644 места», — следует из данных сайта вуза. За год количество бюджетных мест сократилось на 869, что составляет 34,6%. По данным URA.RU, сокращение затронуло многие инженерные специальности. По направлению «Информатика и вычислительная техника» будет принято 75 человек вместо 114, «Строительство» — 100 против 120 год назад, «Конструирование и технология электронных средств» — 20 вместо 31 студента, «Системы управления летательными аппаратами» — 10 против 40 поступающих. Некоторых направлений вообще не стало. В частности, речь идет о специальности «Математика и компьютерные науки». При этом сохранились многие специальности гуманитарного направления. Так, по направлению «Клиническая психология» наберут семь человек вместо восьми, «Политология» и «Педагогическое образование» — столько же, то есть семь и 25 человек, соответственно. В то же время на журналистике бюджетных мест не осталось (было шесть). О ситуации в другом крупно вузе, Челябинском госуниверситете, URA.RU запросило данные в пресс-службе учебного заведения. Там ответили, что количество бюджетных мест очной формы обучения в 2024 году значительно увеличилось. Больше всего прибавилось мест на направления, связанные с науками о земле, управлением, сельским хозяйством, психологией, социологией, педагогическим образованием, языкознанием, историей. При подготовке информации URA.RU направило вопросы в пресс-службу ЮУрГУ. Там сообщили, что на сайте вуза опубликованы предварительные данные, которые могут быть откорректированы. Контрольные цифры приема с выделением квотных категорий будут опубликованы не позднее 10 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейший в Челябинской области Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) лишился в 2024 году трети бюджетных мест очной формы обучения. Как следует из данных плана приема, осенью за счет бюджета смогут поступить 1644 человека. Год назад, по данным URA.RU, было 2513 мест. «План приема 2024 года. Бакалавриат и специалитет. Очная форма. Всего 1644 места», — следует из данных сайта вуза. За год количество бюджетных мест сократилось на 869, что составляет 34,6%. По данным URA.RU, сокращение затронуло многие инженерные специальности. По направлению «Информатика и вычислительная техника» будет принято 75 человек вместо 114, «Строительство» — 100 против 120 год назад, «Конструирование и технология электронных средств» — 20 вместо 31 студента, «Системы управления летательными аппаратами» — 10 против 40 поступающих. Некоторых направлений вообще не стало. В частности, речь идет о специальности «Математика и компьютерные науки». При этом сохранились многие специальности гуманитарного направления. Так, по направлению «Клиническая психология» наберут семь человек вместо восьми, «Политология» и «Педагогическое образование» — столько же, то есть семь и 25 человек, соответственно. В то же время на журналистике бюджетных мест не осталось (было шесть). О ситуации в другом крупно вузе, Челябинском госуниверситете, URA.RU запросило данные в пресс-службе учебного заведения. Там ответили, что количество бюджетных мест очной формы обучения в 2024 году значительно увеличилось. Больше всего прибавилось мест на направления, связанные с науками о земле, управлением, сельским хозяйством, психологией, социологией, педагогическим образованием, языкознанием, историей. При подготовке информации URA.RU направило вопросы в пресс-службу ЮУрГУ. Там сообщили, что на сайте вуза опубликованы предварительные данные, которые могут быть откорректированы. Контрольные цифры приема с выделением квотных категорий будут опубликованы не позднее 10 апреля.