04 февраля 2024

В ХМАО следователи разбираются в причинах пожара с двумя погибшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, шлагбаум, скр по курганской области
Проверка проходит во взаимодействии СКР и МЧС Фото:

В ХМАО сотрудники СКР проводят проверку после пожара в Мегионе, где погибло два человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23 часов в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорная. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — сообщили в ведомстве.

При этом следователи отметили, что при визуальном осмотре тел следов физической расправы не обнаружено. По предварительным данным, произошел из-за неисправности электроприборов. «Для установления точной причины смерти в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются во взаимодействии с дознавателями МЧС», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе на пожаре погибли люди. Тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов.

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В ХМАО сотрудники СКР проводят проверку после пожара в Мегионе, где погибло два человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР. «Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23 часов в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорная. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — сообщили в ведомстве. При этом следователи отметили, что при визуальном осмотре тел следов физической расправы не обнаружено. По предварительным данным, произошел из-за неисправности электроприборов. «Для установления точной причины смерти в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются во взаимодействии с дознавателями МЧС», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе на пожаре погибли люди. Тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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