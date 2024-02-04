В ХМАО следователи разбираются в причинах пожара с двумя погибшими

05 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Проверка проходит во взаимодействии СКР и МЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО сотрудники СКР проводят проверку после пожара в Мегионе, где погибло два человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР. «Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23 часов в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорная. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — сообщили в ведомстве. При этом следователи отметили, что при визуальном осмотре тел следов физической расправы не обнаружено. По предварительным данным, произошел из-за неисправности электроприборов. «Для установления точной причины смерти в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются во взаимодействии с дознавателями МЧС», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе на пожаре погибли люди. Тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов.

В ХМАО сотрудники СКР проводят проверку после пожара в Мегионе, где погибло два человека. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР. «Лангепасским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели двух жителей Мегиона. Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23 часов в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорная. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», — сообщили в ведомстве. При этом следователи отметили, что при визуальном осмотре тел следов физической расправы не обнаружено. По предварительным данным, произошел из-за неисправности электроприборов. «Для установления точной причины смерти в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются во взаимодействии с дознавателями МЧС», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе на пожаре погибли люди. Тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов.