03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Мегионе на пожаре погибли люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарные
Тушили пожар 12 человек личного состава МЧС по ХМАО Фото:

В Мегионе (ХМАО) на улице Подгорной ночной пожар в одноэтажном доме привел к смерти двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Мегион. Пожар одноэтажного жилого дома. При разборке завалов обнаружены тела двух погибших мужчин», — рассказали в ведомстве.

На официальном сайте ведомства указано, что в 22:14 поступило сообщение о пожаре, а в 23:22 он уже был локализован. К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Фото:

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мегионе (ХМАО) на улице Подгорной ночной пожар в одноэтажном доме привел к смерти двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Мегион. Пожар одноэтажного жилого дома. При разборке завалов обнаружены тела двух погибших мужчин», — рассказали в ведомстве. На официальном сайте ведомства указано, что в 22:14 поступило сообщение о пожаре, а в 23:22 он уже был локализован. К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...