Тюменцы стали чаще заражаться ОРВИ и коронавирусом

В Тюменской области дети занимают 54% от числа заболевших ОРВИ и гриппом

05 февраля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В регионе растет заболеваемость респираторными вирусами и COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За неделю в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 13%, а коронавирусом — на 6,8%. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 54% составляют дети. «В Тюменской области с 29 января по 4 февраля заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Доля детей (от 0 до 14 лет) среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54%. Рост числа случаев COVID-19 составил 6,8%», — рассказали в ведомстве. Среди больных коронавирусом циркулирует штамм «Омикрон». При этом гриппом тюменцы стали заражаться в два раза реже. Как ранее писало URA.RU, для стабилизации показателей заболеваемости с 5 по 10 февраля школьников в регионе перевели на дистанционное обучение. Это коснулось детей из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов.

За неделю в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 13%, а коронавирусом — на 6,8%. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 54% составляют дети. «В Тюменской области с 29 января по 4 февраля заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Доля детей (от 0 до 14 лет) среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54%. Рост числа случаев COVID-19 составил 6,8%», — рассказали в ведомстве. Среди больных коронавирусом циркулирует штамм «Омикрон». При этом гриппом тюменцы стали заражаться в два раза реже. Как ранее писало URA.RU, для стабилизации показателей заболеваемости с 5 по 10 февраля школьников в регионе перевели на дистанционное обучение. Это коснулось детей из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов.