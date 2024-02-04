Тюменцы стали чаще заражаться ОРВИ и коронавирусом

За неделю в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 13%, а коронавирусом — на 6,8%. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 54% составляют дети.
«В Тюменской области с 29 января по 4 февраля заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Доля детей (от 0 до 14 лет) среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54%. Рост числа случаев COVID-19 составил 6,8%», — рассказали в ведомстве.
Среди больных коронавирусом циркулирует штамм «Омикрон». При этом гриппом тюменцы стали заражаться в два раза реже.
Как ранее писало URA.RU, для стабилизации показателей заболеваемости с 5 по 10 февраля школьников в регионе перевели на дистанционное обучение. Это коснулось детей из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов.
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