04 февраля 2024

Тюменцы стали чаще заражаться ОРВИ и коронавирусом

В Тюменской области дети занимают 54% от числа заболевших ОРВИ и гриппом
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе растет заболеваемость респираторными вирусами и COVID-19 Фото:

За неделю в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 13%, а коронавирусом — на 6,8%. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 54% составляют дети.

«В Тюменской области с 29 января по 4 февраля заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Доля детей (от 0 до 14 лет) среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54%. Рост числа случаев COVID-19 составил 6,8%», — рассказали в ведомстве.

Среди больных коронавирусом циркулирует штамм «Омикрон». При этом гриппом тюменцы стали заражаться в два раза реже.

Как ранее писало URA.RU, для стабилизации показателей заболеваемости с 5 по 10 февраля школьников в регионе перевели на дистанционное обучение. Это коснулось детей из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов.

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За неделю в Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 13%, а коронавирусом — на 6,8%. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом 54% составляют дети. «В Тюменской области с 29 января по 4 февраля заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Доля детей (от 0 до 14 лет) среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54%. Рост числа случаев COVID-19 составил 6,8%», — рассказали в ведомстве. Среди больных коронавирусом циркулирует штамм «Омикрон». При этом гриппом тюменцы стали заражаться в два раза реже. Как ранее писало URA.RU, для стабилизации показателей заболеваемости с 5 по 10 февраля школьников в регионе перевели на дистанционное обучение. Это коснулось детей из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Упорово, Юргинского и Омутинского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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