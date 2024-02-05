В Тюмени банкротят гостиницу «топливного магната». Скрин

Налоговая подала иск о банкротстве активов хозяина Тюменской топливной компании

05 февраля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Гостиница «Жемчужина» задолжала бюджету региона почти 400 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские налоговики выдвинули иск о банкротстве против гостиницы, которая принадлежит владельцу «Тюменской топливной компании» бизнесмену Михаилу Путятину. Иск зарегистрирован в системе электронного правосудия, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Иск А70-2114/2024, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Жемчужина“, работающая в селе Мичурино Тюменской области. Сумма иска не раскрывается. Иск зарегистрирован, но еще не поступил в работу», — сообщает система электронного правосудия. По данным системы СБИС, гостиница была открыта в 2015 году, а с 2019 года ее генеральным директором стал Михаил Путятин. Он же указан как единственный учредитель ООО «Жемчужина». СБИС сообщает, что у компании имеется задолженность по налогам на сумму 399,3 тысячи рублей. Путятин является также единственным учредителем ООО «Тюменская топливная компания», которая владела сетью заправочных станций в Тюмени. В настоящий момент топливная компания уже находится под конкурсным управлением за долг перед бюджетом в 3,3 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские налоговики инициировали новую волну банкротств предприятий малого бизнеса. Восемь из 15 исков поданы против строителей и перевозчиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские налоговики выдвинули иск о банкротстве против гостиницы, которая принадлежит владельцу «Тюменской топливной компании» бизнесмену Михаилу Путятину. Иск зарегистрирован в системе электронного правосудия, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Иск А70-2114/2024, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Жемчужина“, работающая в селе Мичурино Тюменской области. Сумма иска не раскрывается. Иск зарегистрирован, но еще не поступил в работу», — сообщает система электронного правосудия. По данным системы СБИС, гостиница была открыта в 2015 году, а с 2019 года ее генеральным директором стал Михаил Путятин. Он же указан как единственный учредитель ООО «Жемчужина». СБИС сообщает, что у компании имеется задолженность по налогам на сумму 399,3 тысячи рублей. Путятин является также единственным учредителем ООО «Тюменская топливная компания», которая владела сетью заправочных станций в Тюмени. В настоящий момент топливная компания уже находится под конкурсным управлением за долг перед бюджетом в 3,3 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские налоговики инициировали новую волну банкротств предприятий малого бизнеса. Восемь из 15 исков поданы против строителей и перевозчиков.