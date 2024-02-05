Напавшим на магнитогорца подросткам предъявили обвинение в разбое

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , решетников петр
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у начальника челябинского управления СК Петра Решетникова (на фото) отчитаться о ходе расследования преступления Фото:

В Магнитогорске Челябинской области двоим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении разбоя. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следственными органами СК России по Челябинской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вечером 3 февраля двое подростков, 16 и 17 лет, у магазина «Пятерочка по улице Московской в Магнитогорске напали на ранее им незнакомого 40-летнего мужчину. Подростки избили мужчину, целясь в область жизненно важных органов. Параллельно с ударами один из обвиняемых обыскал карманы куртки и похитил у потерпевшего портсигар.

Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лица, совершившие преступление, задержаны. Следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Разобраться с преступлением потребовал у руководителя управления СКР по региону Петра Решетникова потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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В Магнитогорске Челябинской области двоим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении разбоя. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следственными органами СК России по Челябинской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Вечером 3 февраля двое подростков, 16 и 17 лет, у магазина «Пятерочка по улице Московской в Магнитогорске напали на ранее им незнакомого 40-летнего мужчину. Подростки избили мужчину, целясь в область жизненно важных органов. Параллельно с ударами один из обвиняемых обыскал карманы куртки и похитил у потерпевшего портсигар. Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лица, совершившие преступление, задержаны. Следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Разобраться с преступлением потребовал у руководителя управления СКР по региону Петра Решетникова потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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