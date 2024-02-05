Напавшим на магнитогорца подросткам предъявили обвинение в разбое

05 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у начальника челябинского управления СК Петра Решетникова (на фото) отчитаться о ходе расследования преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области двоим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении разбоя. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следственными органами СК России по Челябинской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Вечером 3 февраля двое подростков, 16 и 17 лет, у магазина «Пятерочка по улице Московской в Магнитогорске напали на ранее им незнакомого 40-летнего мужчину. Подростки избили мужчину, целясь в область жизненно важных органов. Параллельно с ударами один из обвиняемых обыскал карманы куртки и похитил у потерпевшего портсигар. Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лица, совершившие преступление, задержаны. Следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Разобраться с преступлением потребовал у руководителя управления СКР по региону Петра Решетникова потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В Магнитогорске Челябинской области двоим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении разбоя. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следственными органами СК России по Челябинской области предъявлено обвинение двоим несовершеннолетним в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе ведомства. Вечером 3 февраля двое подростков, 16 и 17 лет, у магазина «Пятерочка по улице Московской в Магнитогорске напали на ранее им незнакомого 40-летнего мужчину. Подростки избили мужчину, целясь в область жизненно важных органов. Параллельно с ударами один из обвиняемых обыскал карманы куртки и похитил у потерпевшего портсигар. Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лица, совершившие преступление, задержаны. Следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Разобраться с преступлением потребовал у руководителя управления СКР по региону Петра Решетникова потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.