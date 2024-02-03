Бастрыкин потребовал разобраться с нападением подростков на жителя Магнитогорска

04 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Глава СКР ждет доклад о всех установленных обстоятельствах Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростками жителя Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает информационный центр СКР. «По факту причинения телесных повреждений жителю Магнитогорска возбуждено уголовное дело в отношении троих задержанных подростков. Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. Жители города сравнили дерзкое избиение 40-летнего мужчины у магазина «Пятерочка» на глазах многочисленных свидетелей с почерком молодежной банды из Белгорода. Расследование уличного нападения было поставлено на контроль руководства магнитогорской полиции. Правоохранители сумели оперативно установить личности нападавших и задержать подростков. Источник URA.RU сообщил, что двое из трех несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на мужчину заключены под стражу. По ходатайству следователя Ленинским районным судом двум юношам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Разбой» УК РФ. Еще один подросток, 17-летний местный житель, проходит по делу как свидетель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростками жителя Магнитогорска (Челябинская область). Об этом сообщает информационный центр СКР. «По факту причинения телесных повреждений жителю Магнитогорска возбуждено уголовное дело в отношении троих задержанных подростков. Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. Жители города сравнили дерзкое избиение 40-летнего мужчины у магазина «Пятерочка» на глазах многочисленных свидетелей с почерком молодежной банды из Белгорода. Расследование уличного нападения было поставлено на контроль руководства магнитогорской полиции. Правоохранители сумели оперативно установить личности нападавших и задержать подростков. Источник URA.RU сообщил, что двое из трех несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на мужчину заключены под стражу. По ходатайству следователя Ленинским районным судом двум юношам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Разбой» УК РФ. Еще один подросток, 17-летний местный житель, проходит по делу как свидетель.