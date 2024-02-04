В ХМАО 90-летняя пенсионерка увлеклась купанием в проруби. Фото

05 февраля 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом В Сургуте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (фото из архива) В Сургуте 90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом местного центра здоровья «Айсберг». Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение. Об этом сообщил руководитель центра Азамат Якупов. «Теперь у нас в клубе есть Моржуля, которой 90 лет! Первый раз она пришла на Крещение», — рассказал Якупов на своей странице во «Вконтакте». В коллективе любителей моржевания также уже шесть лет закаляется и другая местная пенсионерка, которой 83 года.



Ранее URA.RU рассказывало, что югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители. 90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом В Сургуте Фото: страница Азамата Якупова во «Вконтакте»

В Сургуте 90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом местного центра здоровья «Айсберг». Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение. Об этом сообщил руководитель центра Азамат Якупов. «Теперь у нас в клубе есть Моржуля, которой 90 лет! Первый раз она пришла на Крещение», — рассказал Якупов на своей странице во «Вконтакте». В коллективе любителей моржевания также уже шесть лет закаляется и другая местная пенсионерка, которой 83 года. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители.