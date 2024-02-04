04 февраля 2024

В ХМАО 90-летняя пенсионерка увлеклась купанием в проруби. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания пляж Бабьи пески Курган, купание в купели, прорубь, закаливание
90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом В Сургуте Фото:

В Сургуте 90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом местного центра здоровья «Айсберг». Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение. Об этом сообщил руководитель центра Азамат Якупов.

«Теперь у нас в клубе есть Моржуля, которой 90 лет! Первый раз она пришла на Крещение», — рассказал Якупов на своей странице во «Вконтакте». В коллективе любителей моржевания также уже шесть лет закаляется и другая местная пенсионерка, которой 83 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители.

90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом В Сургуте
90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом В Сургуте
Фото:

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В Сургуте 90-летняя пенсионерка стала старейшим моржом местного центра здоровья «Айсберг». Женщина захотела заниматься закаливанием после купания в проруби на Крещение. Об этом сообщил руководитель центра Азамат Якупов. «Теперь у нас в клубе есть Моржуля, которой 90 лет! Первый раз она пришла на Крещение», — рассказал Якупов на своей странице во «Вконтакте». В коллективе любителей моржевания также уже шесть лет закаляется и другая местная пенсионерка, которой 83 года. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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