17 декабря 2023

Моржи устроили массовые обливания в центре Ханты-Мансийска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовое закаливание на набережной р.Тура. Тюмень, закаливание, моржи, обливание водой
Моржи устроили обливания ледяной водой в центре Ханты-Мансийска Фото:

Югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители. Об этом URA.RU сообщил член клуба любителей моржевания и закаливания «Белые медведи» Михаил Исламов.

«Прямо в центре Ханты-Мансийска возле Культурного штаба мы показали перформанс. Обливались ледяной водой на снегу», — рассказал Исламов.

Моржи уверены в пользе таких процедур. «Закаливание безопасно и полезно для здоровья. При процедурах может замерзнуть только один орган — это кожа. Организм же будет вас защищать», — отметил Исламов в видеоролике, опубликованном на личной странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местные жители устроили заплыв и хороводы у проруби. Так любители закаливания и зимнего плавания отметили День Моржа.

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Югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители. Об этом URA.RU сообщил член клуба любителей моржевания и закаливания «Белые медведи» Михаил Исламов. «Прямо в центре Ханты-Мансийска возле Культурного штаба мы показали перформанс. Обливались ледяной водой на снегу», — рассказал Исламов. Моржи уверены в пользе таких процедур. «Закаливание безопасно и полезно для здоровья. При процедурах может замерзнуть только один орган — это кожа. Организм же будет вас защищать», — отметил Исламов в видеоролике, опубликованном на личной странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местные жители устроили заплыв и хороводы у проруби. Так любители закаливания и зимнего плавания отметили День Моржа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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