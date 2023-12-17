Моржи устроили обливания ледяной водой в центре Ханты-Мансийска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU (фото из архива)

Югорские моржи устроили массовые обливания ледяной водой на свежем воздухе в центре Ханты-Мансийска. На своеобразный перформанс пришли посмотреть местные жители. Об этом URA.RU сообщил член клуба любителей моржевания и закаливания «Белые медведи» Михаил Исламов.

«Прямо в центре Ханты-Мансийска возле Культурного штаба мы показали перформанс. Обливались ледяной водой на снегу», — рассказал Исламов.



Моржи уверены в пользе таких процедур. «Закаливание безопасно и полезно для здоровья. При процедурах может замерзнуть только один орган — это кожа. Организм же будет вас защищать», — отметил Исламов в видеоролике, опубликованном на личной странице в соцсети «Вконтакте».



Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске местные жители устроили заплыв и хороводы у проруби. Так любители закаливания и зимнего плавания отметили День Моржа.