При ударе по Лисичанску погиб министр ЧС ЛНР

Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по пекарне
новость из сюжетаВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска.
«Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска», — передает ТАСС. Об этом заявил представитель ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обстреле Лисичанска. В результате этого погибло 28 человек. По словам пресс-секретаря главы России, это можно назвать чудовищным терактом, в особенности об этом говорит количество жертв.
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