При ударе по Лисичанску погиб министр ЧС ЛНР

05 февраля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по пекарне Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска. «Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска», — передает ТАСС. Об этом заявил представитель ведомства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обстреле Лисичанска. В результате этого погибло 28 человек. По словам пресс-секретаря главы России, это можно назвать чудовищным терактом, в особенности об этом говорит количество жертв.

Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска. «Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска», — передает ТАСС. Об этом заявил представитель ведомства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обстреле Лисичанска. В результате этого погибло 28 человек. По словам пресс-секретаря главы России, это можно назвать чудовищным терактом, в особенности об этом говорит количество жертв.