При ударе по Лисичанску погиб министр ЧС ЛНР

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Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по пекарне Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска.

«Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска», — передает ТАСС. Об этом заявил представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обстреле Лисичанска. В результате этого погибло 28 человек. По словам пресс-секретаря главы России, это можно назвать чудовищным терактом, в особенности об этом говорит количество жертв.

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Министр чрезвычайных ситуаций в Луганской Народной Республике Алексей Потелещенко погиб 3 февраля. Это произошло в результате удара украинской армии по пекарне Лисичанска. «Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска», — передает ТАСС. Об этом заявил представитель ведомства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обстреле Лисичанска. В результате этого погибло 28 человек. По словам пресс-секретаря главы России, это можно назвать чудовищным терактом, в особенности об этом говорит количество жертв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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