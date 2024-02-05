Во Владивостоке и Петербурге не будут отменять концерты Орбакайте

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Концерт Кристины Орбакайте в Петербурге пока не отменили Фото:

Концерты певицы Кристины Орбакайте не будут отменены во Владивостоке и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили власти и представитель Большого концертного зала.

«Ее (Кристины Орбакайте — прим. URA.RU) творческий репертуар соответствует законодательству. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет», — сказали в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока, передает РИА Новости. Там добавили, что организаторы мероприятий несут ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов, а контролировать его проведение должны сотрудники полиции.

Представитель Большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге рассказал, что запланированный на 3 марта концерт Орбакайте пока не отменен, а билеты есть в продаже. Он отметил, что мероприятие состоится.

Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Также сообщалось об отмене выступлений в Иркутске 12 марта и в Красноярске 7 марта, передает «Дни.ру».

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Концерты певицы Кристины Орбакайте не будут отменены во Владивостоке и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили власти и представитель Большого концертного зала. «Ее (Кристины Орбакайте — прим. URA.RU) творческий репертуар соответствует законодательству. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет», — сказали в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока, передает РИА Новости. Там добавили, что организаторы мероприятий несут ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов, а контролировать его проведение должны сотрудники полиции. Представитель Большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге рассказал, что запланированный на 3 марта концерт Орбакайте пока не отменен, а билеты есть в продаже. Он отметил, что мероприятие состоится. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Также сообщалось об отмене выступлений в Иркутске 12 марта и в Красноярске 7 марта, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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