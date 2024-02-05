Во Владивостоке и Петербурге не будут отменять концерты Орбакайте

05 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Концерт Кристины Орбакайте в Петербурге пока не отменили Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Концерты певицы Кристины Орбакайте не будут отменены во Владивостоке и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили власти и представитель Большого концертного зала. «Ее (Кристины Орбакайте — прим. URA.RU) творческий репертуар соответствует законодательству. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет», — сказали в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока, передает РИА Новости. Там добавили, что организаторы мероприятий несут ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов, а контролировать его проведение должны сотрудники полиции. Представитель Большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге рассказал, что запланированный на 3 марта концерт Орбакайте пока не отменен, а билеты есть в продаже. Он отметил, что мероприятие состоится. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Также сообщалось об отмене выступлений в Иркутске 12 марта и в Красноярске 7 марта, передает « Дни.ру ».

Концерты певицы Кристины Орбакайте не будут отменены во Владивостоке и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили власти и представитель Большого концертного зала. «Ее (Кристины Орбакайте — прим. URA.RU) творческий репертуар соответствует законодательству. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет», — сказали в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока, передает РИА Новости. Там добавили, что организаторы мероприятий несут ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов, а контролировать его проведение должны сотрудники полиции. Представитель Большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге рассказал, что запланированный на 3 марта концерт Орбакайте пока не отменен, а билеты есть в продаже. Он отметил, что мероприятие состоится. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Также сообщалось об отмене выступлений в Иркутске 12 марта и в Красноярске 7 марта, передает «Дни.ру».