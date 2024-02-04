04 февраля 2024
03 февраля 2024

Электромонтажники требуют взыскать миллионы с проекта «НОВАТЭК»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Электросети. Тюмень, россети, электросети, электрики, линии электропередач, электричество, электрификация, электросеть, россети тюмень
Электромонтажная компания намерена взыскать убытки с дочки «НОВАТЭКа» Фото:

В Арбитражный суд округа поступило исковое заявление ООО «Зевс» в отношении ОАО «Ямал СПГ». Электромонтажная компания из Челябинска намерена взыскать с дочки «НОВАТЭКа» убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Сумма исковых требований — шесть млн 828 тысяч, следует из картотеки экономических споров.

«Исковое заявление — ООО „Зевс“, ответчик — ОАО „Ямал СПГ“, третьи лица — ООО „Центрстройкомплекс“, ООО „Бюро промышленной автоматизации“. Сумма исковых требований — 6 828 056,96 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда округа.

Как пояснили агентству URA.RU в Арбитражном суде ЯНАО, истец требует взыскать убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Дата предварительного заседания по гражданскому спору пока не назначена.

ООО «Зевс» — электромонтажная компания из Челябинска. По данным СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила девять млн рублей.

ОАО «Ямал СПГ» — проект НОВАТЭК по добыче, сжижению и поставкам газа. Юридический адрес — Ямальский район, с. Яр-Сале. В 2022 году, по данным того же корпоративного портала, компания впервые вышла на доходность выше одного трлн рублей и заняла первое место по объему выручки в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что экологи продолжают взыскивать с нефтяников ЯНАО миллионные убытки. Ямальская дочка «Роснефти» проиграла в суде иск на 22 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арбитражный суд округа поступило исковое заявление ООО «Зевс» в отношении ОАО «Ямал СПГ». Электромонтажная компания из Челябинска намерена взыскать с дочки «НОВАТЭКа» убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Сумма исковых требований — шесть млн 828 тысяч, следует из картотеки экономических споров. «Исковое заявление — ООО „Зевс“, ответчик — ОАО „Ямал СПГ“, третьи лица — ООО „Центрстройкомплекс“, ООО „Бюро промышленной автоматизации“. Сумма исковых требований — 6 828 056,96 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда округа. Как пояснили агентству URA.RU в Арбитражном суде ЯНАО, истец требует взыскать убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Дата предварительного заседания по гражданскому спору пока не назначена. ООО «Зевс» — электромонтажная компания из Челябинска. По данным СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила девять млн рублей. ОАО «Ямал СПГ» — проект НОВАТЭК по добыче, сжижению и поставкам газа. Юридический адрес — Ямальский район, с. Яр-Сале. В 2022 году, по данным того же корпоративного портала, компания впервые вышла на доходность выше одного трлн рублей и заняла первое место по объему выручки в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что экологи продолжают взыскивать с нефтяников ЯНАО миллионные убытки. Ямальская дочка «Роснефти» проиграла в суде иск на 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...