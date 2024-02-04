Электромонтажники требуют взыскать миллионы с проекта «НОВАТЭК»

05 февраля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Электромонтажная компания намерена взыскать убытки с дочки «НОВАТЭКа» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Арбитражный суд округа поступило исковое заявление ООО «Зевс» в отношении ОАО «Ямал СПГ». Электромонтажная компания из Челябинска намерена взыскать с дочки «НОВАТЭКа» убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Сумма исковых требований — шесть млн 828 тысяч, следует из картотеки экономических споров. «Исковое заявление — ООО „Зевс“, ответчик — ОАО „Ямал СПГ“, третьи лица — ООО „Центрстройкомплекс“, ООО „Бюро промышленной автоматизации“. Сумма исковых требований — 6 828 056,96 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда округа. Как пояснили агентству URA.RU в Арбитражном суде ЯНАО, истец требует взыскать убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Дата предварительного заседания по гражданскому спору пока не назначена. ООО «Зевс» — электромонтажная компания из Челябинска. По данным СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила девять млн рублей. ОАО «Ямал СПГ» — проект НОВАТЭК по добыче, сжижению и поставкам газа. Юридический адрес — Ямальский район, с. Яр-Сале. В 2022 году, по данным того же корпоративного портала, компания впервые вышла на доходность выше одного трлн рублей и заняла первое место по объему выручки в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что экологи продолжают взыскивать с нефтяников ЯНАО миллионные убытки. Ямальская дочка «Роснефти» проиграла в суде иск на 22 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд округа поступило исковое заявление ООО «Зевс» в отношении ОАО «Ямал СПГ». Электромонтажная компания из Челябинска намерена взыскать с дочки «НОВАТЭКа» убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Сумма исковых требований — шесть млн 828 тысяч, следует из картотеки экономических споров. «Исковое заявление — ООО „Зевс“, ответчик — ОАО „Ямал СПГ“, третьи лица — ООО „Центрстройкомплекс“, ООО „Бюро промышленной автоматизации“. Сумма исковых требований — 6 828 056,96 рублей», — сообщается на сайте Арбитражного суда округа. Как пояснили агентству URA.RU в Арбитражном суде ЯНАО, истец требует взыскать убытки по договору субподряда и проценты за необоснованное обогащение. Дата предварительного заседания по гражданскому спору пока не назначена. ООО «Зевс» — электромонтажная компания из Челябинска. По данным СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила девять млн рублей. ОАО «Ямал СПГ» — проект НОВАТЭК по добыче, сжижению и поставкам газа. Юридический адрес — Ямальский район, с. Яр-Сале. В 2022 году, по данным того же корпоративного портала, компания впервые вышла на доходность выше одного трлн рублей и заняла первое место по объему выручки в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что экологи продолжают взыскивать с нефтяников ЯНАО миллионные убытки. Ямальская дочка «Роснефти» проиграла в суде иск на 22 млн рублей.