В центре Тюмени снесут дома и гаражи из-за КРТ

В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская снесут многоквартирные дома и гаражи. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — указано в документации, опубликованной на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также снесут гаражи на улице Максима Горького. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг.
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