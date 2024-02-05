В центре Тюмени снесут дома и гаражи из-за КРТ

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Елизарова. Тюмень
Под снос попадают многоквартирные дома на улице Елиазрова Фото:

В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская снесут многоквартирные дома и гаражи. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — указано в документации, опубликованной на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также снесут гаражи на улице Максима Горького. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг.

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В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская снесут многоквартирные дома и гаражи. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома», — указано в документации, опубликованной на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также снесут гаражи на улице Максима Горького. На месте планируют построить спортивный объект или здание для предоставления коммунальных услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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