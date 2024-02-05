Рейсы между Челябинском и Сочи перенесли на девять часов

Рейсы перенесли с вечера 5 февраля на утро 6 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейсы между Сочи и Челябинском, назначенные на вечер 5 февраля, задерживаются на девять часов. Вылет из аэропорта «Курчатов» (Челябинск), запланированный на 19:00, перенесли на 6:30.

«По расписанию вылет из Челябинска в Сочи был запланирован 5 февраля в 19:00. Расчетное время вылета изменено на 6 февраля 6:30. Рейс из Сочи в Челябинск был запланирован на 18:00, но вылетит в 5:30 6 февраля», — информирует онлайн-табло аэропорта.

URA.RU обратилось по номеру телефона пресс-службы аэропорта. Звонок агентства остался без ответа.

Ранее стало известно о том, что в Сочи не смогли приземлиться 14 рейсов. Причиной стал сильный шторм. Были задержаны также перелеты из Сочи в Тюмень. Согласно расчетному времени, посадка произойдет на пять часов позже, чем запланировано.