Путин наградил челябинского экс-ректора и члена-корреспондента РАН Вяткина

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Экспертный совет при губернаторе Челябинской области, вяткин герман, заседание экспертного совета
Герман Вяткин получил Почетную грамоту президента РФ Фото:

Экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), член-корреспондент РАН Герман Вяткин получил Почетную грамоту президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путина.

«За заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием Российской академии наук наградить Почетной грамотой президента Российской федерации Вяткина Германа Платоновича — члена-корреспондента РАН», — говорится в тексте указа. Сам документ выложен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Вяткин руководил университетом (изначально Челябинским политехническим институтом (ЧПИ), затем Челябинским государственным техническим университетом) с 1985 по 2005 годы. Затем он являлся президентом вуза, уступив летом 2021 года эту должность своему преемнику на посту ректора — Александру Шестакову. Сейчас ЮУрГУ руководит Александр Вагнер.

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Экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), член-корреспондент РАН Герман Вяткин получил Почетную грамоту президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путина. «За заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием Российской академии наук наградить Почетной грамотой президента Российской федерации Вяткина Германа Платоновича — члена-корреспондента РАН», — говорится в тексте указа. Сам документ выложен на интернет-портале официального опубликования правовых актов. Вяткин руководил университетом (изначально Челябинским политехническим институтом (ЧПИ), затем Челябинским государственным техническим университетом) с 1985 по 2005 годы. Затем он являлся президентом вуза, уступив летом 2021 года эту должность своему преемнику на посту ректора — Александру Шестакову. Сейчас ЮУрГУ руководит Александр Вагнер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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