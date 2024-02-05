Путин наградил челябинского экс-ректора и члена-корреспондента РАН Вяткина

Экс-ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), член-корреспондент РАН Герман Вяткин получил Почетную грамоту президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путина.
«За заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием Российской академии наук наградить Почетной грамотой президента Российской федерации Вяткина Германа Платоновича — члена-корреспондента РАН», — говорится в тексте указа. Сам документ выложен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
Вяткин руководил университетом (изначально Челябинским политехническим институтом (ЧПИ), затем Челябинским государственным техническим университетом) с 1985 по 2005 годы. Затем он являлся президентом вуза, уступив летом 2021 года эту должность своему преемнику на посту ректора — Александру Шестакову. Сейчас ЮУрГУ руководит Александр Вагнер.
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