Кличко вступился за Залужного и призвал прекратить интриги

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинские власти прекратить плести политические интриги на фоне слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Он также выразил неуверенность общества в том, что увольнение военачальника направлено на боеспособность и слаженность армии.
«И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу». — написал Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что украинское общество не уверено в том, что рокировки направлены на боеспособность и слаженность армии и единство. Говоря об отставке Залужного Кличко выразил надежду, что власти понимают всю серьезность шагов и всю полноту своей ответственности.
Ранее на Украине появились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.
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