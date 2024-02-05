Кличко вступился за Залужного и призвал прекратить интриги

05 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко призвал украинские власти прекратить плести интриги Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинские власти прекратить плести политические интриги на фоне слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Он также выразил неуверенность общества в том, что увольнение военачальника направлено на боеспособность и слаженность армии. «И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу». — написал Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что украинское общество не уверено в том, что рокировки направлены на боеспособность и слаженность армии и единство. Говоря об отставке Залужного Кличко выразил надежду, что власти понимают всю серьезность шагов и всю полноту своей ответственности. Ранее на Украине появились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинские власти прекратить плести политические интриги на фоне слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Он также выразил неуверенность общества в том, что увольнение военачальника направлено на боеспособность и слаженность армии. «И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу». — написал Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что украинское общество не уверено в том, что рокировки направлены на боеспособность и слаженность армии и единство. Говоря об отставке Залужного Кличко выразил надежду, что власти понимают всю серьезность шагов и всю полноту своей ответственности. Ранее на Украине появились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.