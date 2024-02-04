Зеленский подтвердил планы уволить Залужного и других руководящих лиц

05 февраля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Зеленский планирует обновить весь управленческий аппарат страны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в беседе с журналистами. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. «Я думаю об этой замене (увольнение Залужного, — прим. URA.RU)», — ответил Зеленский на вопрос о возможном увольнении Залужного. В интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI он отметил, что речь также идет не только об увольнении одного человека, а в изменении всей структуры управления Украиной. Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Тогда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ. По его словам, процесс увольнения пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в беседе с журналистами. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. «Я думаю об этой замене (увольнение Залужного, — прим. URA.RU)», — ответил Зеленский на вопрос о возможном увольнении Залужного. В интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI он отметил, что речь также идет не только об увольнении одного человека, а в изменении всей структуры управления Украиной. Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Тогда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ. По его словам, процесс увольнения пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги.