04 февраля 2024

Зеленский подтвердил планы уволить Залужного и других руководящих лиц

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Зеленский планирует обновить весь управленческий аппарат страны Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в беседе с журналистами. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны.

«Я думаю об этой замене (увольнение Залужного, — прим. URA.RU)», — ответил Зеленский на вопрос о возможном увольнении Залужного. В интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI он отметил, что речь также идет не только об увольнении одного человека, а в изменении всей структуры управления Украиной.

Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Тогда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ. По его словам, процесс увольнения пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в беседе с журналистами. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. «Я думаю об этой замене (увольнение Залужного, — прим. URA.RU)», — ответил Зеленский на вопрос о возможном увольнении Залужного. В интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI он отметил, что речь также идет не только об увольнении одного человека, а в изменении всей структуры управления Украиной. Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Тогда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан. Позже украинский президент сообщил Белому дому о планах уволить главнокомандующего ВСУ. По его словам, процесс увольнения пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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