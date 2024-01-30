На Украине говорят об отставке Залужного: хронология и версии

Минобороны Украины опровергло отставку Залужного

30 января 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

В Пентагоне отказались комментировать информацию об отставке Валерия Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине начали появляться слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако в Минобороны страны такую информацию опровергли. URA.RU приводит всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывает о претендентах на пост главкома. Как появились слухи об отставке Залужного Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях о том, что его источники из офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности. В след за ним депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал пост, где подтвердил, что главкома отправили в отставку, но отметил, что указа об этом пока нет. При этом, со слов депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. После этих сообщений украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ) написал в своем telegram-канале, что место главнокомандующего ВСУ займет действующий начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента и окружении военачальника утверждало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность, но тот отказался писать рапорт об отставке, заявив, что сам вправе решать, с кем ему работать. При этом никакой официальной информации и подтверждения этим фактам не приводилось. Реакция официальных лиц В Минобороны Украины опровергли сообщения об увольнении главнокомандующего. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — рассказали в ведомстве. В Пентагоне отказались комментировать информацию об отставке украинского военачальника. Официальный представитель Минобороны США заявил, что данный вопрос нужно перенаправить украинскому правительству. Кого могут поставить на место главнокомандующего ВСУ На Украине предложили трех претендентов на место Залужного. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая выступила с мнением, что кандидатами на должность могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с URA.RU высказался о том, что замена Залужного на Буданова может изменить тактику ведения боевых действий. «Украинские источники говорят о том, что если уберут главкома, то на его место хотят поставить Буданова, но многие их эксперты уверены, что это будет катастрофа. Дело в том, что он абсолютно не имеет опыта управления войсками, больше взвода нигде не управлял», — отметил он. Почему Залужный неудобен Зеленскому Новость по теме Как развивался конфликт Зеленского и Залужного Зеленский и Залужный имели разные взгляды на контрнаступление ВСУ в 2023 году. Так, в конце октября главком дал интервью изданию The Times. В ходе него он подчеркивал, что текущее наступление необходимо завершить, чтобы начать подготовку к новой операции. Однако украинский лидер не согласился с этим. Позднее, в ноябре, британская газета The Economist также опубликовала интервью с Залужным, где он открыто признал, что украинское наступление зашло в тупик. Тогда президент снова не согласился с его мнением, а в его офисе раскритиковали военачальника. Западные журналисты неоднократно отмечали расхождения между Зеленским и главнокомандующим. Кроме того, Залужного даже рассматривают в качестве основного конкурента Зеленского на президентских выборах. Стоит ли ждать отставки Залужного Новость по теме На Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО Издание «Политика страны» отмечает, что основные источники слухов об отставке Залужного — депутаты, близкие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, журналисты и СМИ, которые критикуют нынешнего украинского лидера и поддерживают главкома. «Намеревался сегодня Зеленский уволить Залужного или нет, на данный момент такие намерения опровергнуты. Но это, естественно, не означает, что их нет», — подчеркивает издание. Бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в комментарии URA.RU обращает внимание на то, что для Зеленского идея расправиться с очередным своим политическим оппонентом не нова. Однако, по его словам, он не может просто убрать главнокомандующего. По мнению депутата, приглашая на встречу Залужного, президент имел много компромата на него. При этом военачальник не стал писать заявление «по собственному желанию», поскольку такой шаг рассматривался бы в армии как дезертирство. Килинкаров считает, что США бы не одобрили увольнение главкома. Залужный — кандидатура Штатов, поэтому попытка Зеленского без согласования уволить его будет рассматриваться как серьезный вызов, заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине начали появляться слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако в Минобороны страны такую информацию опровергли. URA.RU приводит всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывает о претендентах на пост главкома. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях о том, что его источники из офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности. В след за ним депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал пост, где подтвердил, что главкома отправили в отставку, но отметил, что указа об этом пока нет. При этом, со слов депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. После этих сообщений украинский журналист Роман Цимбалюк (признан иноагентом в РФ) написал в своем telegram-канале, что место главнокомандующего ВСУ займет действующий начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента и окружении военачальника утверждало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность, но тот отказался писать рапорт об отставке, заявив, что сам вправе решать, с кем ему работать. При этом никакой официальной информации и подтверждения этим фактам не приводилось. В Минобороны Украины опровергли сообщения об увольнении главнокомандующего. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — рассказали в ведомстве. В Пентагоне отказались комментировать информацию об отставке украинского военачальника. Официальный представитель Минобороны США заявил, что данный вопрос нужно перенаправить украинскому правительству. На Украине предложили трех претендентов на место Залужного. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая выступила с мнением, что кандидатами на должность могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с URA.RU высказался о том, что замена Залужного на Буданова может изменить тактику ведения боевых действий. «Украинские источники говорят о том, что если уберут главкома, то на его место хотят поставить Буданова, но многие их эксперты уверены, что это будет катастрофа. Дело в том, что он абсолютно не имеет опыта управления войсками, больше взвода нигде не управлял», — отметил он. Зеленский и Залужный имели разные взгляды на контрнаступление ВСУ в 2023 году. Так, в конце октября главком дал интервью изданию The Times. В ходе него он подчеркивал, что текущее наступление необходимо завершить, чтобы начать подготовку к новой операции. Однако украинский лидер не согласился с этим. Позднее, в ноябре, британская газета The Economist также опубликовала интервью с Залужным, где он открыто признал, что украинское наступление зашло в тупик. Тогда президент снова не согласился с его мнением, а в его офисе раскритиковали военачальника. Западные журналисты неоднократно отмечали расхождения между Зеленским и главнокомандующим. Кроме того, Залужного даже рассматривают в качестве основного конкурента Зеленского на президентских выборах. Издание «Политика страны» отмечает, что основные источники слухов об отставке Залужного — депутаты, близкие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, журналисты и СМИ, которые критикуют нынешнего украинского лидера и поддерживают главкома. «Намеревался сегодня Зеленский уволить Залужного или нет, на данный момент такие намерения опровергнуты. Но это, естественно, не означает, что их нет», — подчеркивает издание. Бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в комментарии URA.RU обращает внимание на то, что для Зеленского идея расправиться с очередным своим политическим оппонентом не нова. Однако, по его словам, он не может просто убрать главнокомандующего. По мнению депутата, приглашая на встречу Залужного, президент имел много компромата на него. При этом военачальник не стал писать заявление «по собственному желанию», поскольку такой шаг рассматривался бы в армии как дезертирство. Килинкаров считает, что США бы не одобрили увольнение главкома. Залужный — кандидатура Штатов, поэтому попытка Зеленского без согласования уволить его будет рассматриваться как серьезный вызов, заключил он.