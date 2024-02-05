Где в Кургане можно купить книгу экс-губернатора Богомолова и его команды

Фонд «Содружество» в Кургане продает книгу бывшего губернатора Богомолова
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги. Курган , книга, на перепутье
Книгу Богомолова и его команды начали раскупать Фото:

В региональном фонде «Содружество» продают книгу «На перепутье. Как это было» бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова. Произведение уже начали продавать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тираж „На перепутье“ составил около тысячи книг. Продавать их начали в фонде развития предпринимательства и инвестиций „Содружество“ на Красина, 27», — рассказал URA.RU источник. В самой книге указан тираж в 2 500 штук.

Сообщается, что книгу бывшего губернатора Богомолова и его команды уже начали раскупать. На презентации также прозвучало, что планируется развозить данное произведение по округам Курганской области. Книгу также передадут в городские и областные библиотеки.

В книге «На перепутье: как это было» собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял Курганской областью. Перед публикацией Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга, какими проектами он гордится, и как работал со своей командой. В 2004 году Богомолов уже выпускал книгу «Зауралье на карте России», в которой рассказал о регионе. К 70-летию Курганской области в 2013 году вышло второе издание книги.

Ранее URA.RU писало, что курганские VIP съезжались на презентацию книги команды экс-губернатора Богомолова. Всего на мероприятие пришло около сотни человек. Книга стала подарком Курганской области ко дню рождения 6 февраля.

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В региональном фонде «Содружество» продают книгу «На перепутье. Как это было» бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова. Произведение уже начали продавать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Тираж „На перепутье“ составил около тысячи книг. Продавать их начали в фонде развития предпринимательства и инвестиций „Содружество“ на Красина, 27», — рассказал URA.RU источник. В самой книге указан тираж в 2 500 штук. Сообщается, что книгу бывшего губернатора Богомолова и его команды уже начали раскупать. На презентации также прозвучало, что планируется развозить данное произведение по округам Курганской области. Книгу также передадут в городские и областные библиотеки. В книге «На перепутье: как это было» собраны ключевые моменты управления и логика решений тех 18 лет, в течение которых Богомолов управлял Курганской областью. Перед публикацией Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга, какими проектами он гордится, и как работал со своей командой. В 2004 году Богомолов уже выпускал книгу «Зауралье на карте России», в которой рассказал о регионе. К 70-летию Курганской области в 2013 году вышло второе издание книги. Ранее URA.RU писало, что курганские VIP съезжались на презентацию книги команды экс-губернатора Богомолова. Всего на мероприятие пришло около сотни человек. Книга стала подарком Курганской области ко дню рождения 6 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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