О чем говорила Мизулина со школьниками в Екатеринбурге

Мизулина провела в компании екатеринбургских школьников два часа

05 февраля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

У Екатерины Мизулиной по плану еще одна встреча — со студентами в Уральском федеральном университете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Екатеринбург, чтобы провести встречи со школьниками и студентами. Первой площадкой для выступления стала школа №1. Здесь грозу рэперов и блогеров ждали подростки со всех общеобразовательных учреждений города, но попасть в зал на почти двухчасовую встречу смогли местные учащиеся с восьмого по 11 классы. О чем говорила Мизулина на встрече с подростками — в материале URA.RU. Глава Лиги безопасного интернета начала с темы информационной безопасности. Она напомнила, что персональные данные могут попасть к врагу, которые он может использовать против самих школьников, рассказали URA.RU читатели;

Говоря о фейковых новостях, Мизулина посоветовала отключать эмоции и не пересылать полученную по разным каналам информацию;

По ее словам, американцы могут отключить Интернет по щелчку, но не делают этого, поскольку не смогут заваливать Россию фейками;

По данным telegram-канала «Свет», Мизулина рассказала, что не планировала быть цензором российского интернета. «Я в жизни готовилась совсем к другому направлению. Но так произошло в моей жизни, что в какой-то момент я начала заниматься социальными проектами, благотворительностью, а дальше занялась темой детей на просторах Интернета. Когда я провожу такие встречи, часто ребятам говорю, что мы с вами можем что-то для себя планировать, но никогда не знаем, где и в какой точке окажемся», — пояснила она;

Школьники интересовались у Мизулиной, почему произошел массовый сбой Интернета в России. «Я не имею информации на текущий момент, что это было. У меня была та же самая ситуация — не работал ни „Яндекс“, ни „Смотрим.ru“, ни „Кинопоиск“. Я думаю, что у многих это произошло. Я знаю, что ведется очень большое разбирательство по этому поводу», — передавал «Свет» слова главы Лиги безопасного интернета;

На встрече прозвучала информация, что с 1 марта, вероятнее всего, крупные VPN-сервисы в России заблокируют. Но не все. «Ограничить на 100% будет нельзя — это технически и физически невозможно. Речь идет только о крупных сервисах, которые предоставляют такие услуги для большого количества пользователей», — сообщила Мизулина;

Волновала школьников тема стипендии. Мизулина заявила, что с учетом оплаты транспорта, питания и общежития жить на 3000 рублей в месяц нереально.«Хотелось бы, чтобы стипендии повышались хотя бы до какого-то разумного предела для ребят, которые стараются, учатся и планируют посвящать себя профильной или научной деятельности», — сказала она;

Не обошлось и без вопроса об укладке волос. Глава Лиги безопасного интернета пообещала снять туториал по уходу за волосами и обратила внимание, что витамины и общее состояние организма сильно влияют на то, как выглядит ее прическа;

Мизулина похвалила рэперов, которые меняют свои тексты после ее жалоб, хотя она подчеркнула — это их добровольный выбор. «Я очень уважаю и поддерживаю тех ребят, которые это сделали. Они пришли к осознанию, что они делают что-то неправильно, поняли, какую ответственность несут перед своей аудиторией. Это репутационно непростой шаг для них», — подчеркнула она.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Екатеринбург, чтобы провести встречи со школьниками и студентами. Первой площадкой для выступления стала школа №1. Здесь грозу рэперов и блогеров ждали подростки со всех общеобразовательных учреждений города, но попасть в зал на почти двухчасовую встречу смогли местные учащиеся с восьмого по 11 классы. О чем говорила Мизулина на встрече с подростками — в материале URA.RU.