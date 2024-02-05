Свердловчанин, которого обвинили в изнасиловании, пошел за помощью в полицию

05 февраля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Мужчина уверяет, что знакомая его оклеветала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) Валерий (имя изменено) напишет заявление в полицию на знакомую, которая обвинила его в изнасиловании. Он считает, что девушка оклеветала его. «Записался на завтра к юристу. Буду писать заявление о клевете», — пояснил мужчина корреспонденту URA.RU. Свердловчанка, заявившая об изнасиловании, от комментариев отказалась. По данным telegram-канала Ural Mash, Валерий был объявлен в розыск из-за показаний девушки, обвинившей его в изнасиловании. По неофициальной версии, мужчина зашел в гости к знакомой, толкнул ее так, что та потеряла сознание. Затем связал и надругался над ней. Валерий говорил URA.RU, что в тот день не виделся с девушкой. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) Валерий (имя изменено) напишет заявление в полицию на знакомую, которая обвинила его в изнасиловании. Он считает, что девушка оклеветала его. «Записался на завтра к юристу. Буду писать заявление о клевете», — пояснил мужчина корреспонденту URA.RU. Свердловчанка, заявившая об изнасиловании, от комментариев отказалась. По данным telegram-канала Ural Mash, Валерий был объявлен в розыск из-за показаний девушки, обвинившей его в изнасиловании. По неофициальной версии, мужчина зашел в гости к знакомой, толкнул ее так, что та потеряла сознание. Затем связал и надругался над ней. Валерий говорил URA.RU, что в тот день не виделся с девушкой. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.