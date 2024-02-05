Свердловчанин, которого обвинили в изнасиловании, пошел за помощью в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Мужчина уверяет, что знакомая его оклеветала Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) Валерий (имя изменено) напишет заявление в полицию на знакомую, которая обвинила его в изнасиловании. Он считает, что девушка оклеветала его.

«Записался на завтра к юристу. Буду писать заявление о клевете», — пояснил мужчина корреспонденту URA.RU. Свердловчанка, заявившая об изнасиловании, от комментариев отказалась.

По данным telegram-канала Ural Mash, Валерий был объявлен в розыск из-за показаний девушки, обвинившей его в изнасиловании. По неофициальной версии, мужчина зашел в гости к знакомой, толкнул ее так, что та потеряла сознание. Затем связал и надругался над ней. Валерий говорил URA.RU, что в тот день не виделся с девушкой. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) Валерий (имя изменено) напишет заявление в полицию на знакомую, которая обвинила его в изнасиловании. Он считает, что девушка оклеветала его. «Записался на завтра к юристу. Буду писать заявление о клевете», — пояснил мужчина корреспонденту URA.RU. Свердловчанка, заявившая об изнасиловании, от комментариев отказалась. По данным telegram-канала Ural Mash, Валерий был объявлен в розыск из-за показаний девушки, обвинившей его в изнасиловании. По неофициальной версии, мужчина зашел в гости к знакомой, толкнул ее так, что та потеряла сознание. Затем связал и надругался над ней. Валерий говорил URA.RU, что в тот день не виделся с девушкой. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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