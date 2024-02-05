Путин присвоил звание «Герой России» космонавту Матвееву

05 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Денис Матвеев четыре раза выходил в открытый космос Фото: Илья Московец © URA.RU Указом президента России Владимира Путина звания «Герой России» и «Летчик-космонавт Российской Федерации» присвоены космонавту Денису Матвееву. Еще один космонавт, Олег Артемьев, получил орден Гагарина. Указ о награждении опубликован на портале правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при длительном полете на МКС», — сказано в указе. Матвеев — космонавт-испытатель отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина. 18 марта 2022 года вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Сергеем Корсаковым стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа ТПК «Союз МС-21». Выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 8 минут. С августа 2012 года — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Еще один сотрудник ЦПК имени Гагарина, космонавт Олег Артемьев, награжден орденом Гагарина, следует из того же указа главы государства. «За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество при длительном полете на МКС», — говорится в указе. Артемьев трижды побывал в космосе, проведя на орбите в общей сложности 560 суток 18 часов семь минут. Восемь раз выходил в открытый космос.

Указом президента России Владимира Путина звания «Герой России» и «Летчик-космонавт Российской Федерации» присвоены космонавту Денису Матвееву. Еще один космонавт, Олег Артемьев, получил орден Гагарина. Указ о награждении опубликован на портале правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при длительном полете на МКС», — сказано в указе. Матвеев — космонавт-испытатель отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина. 18 марта 2022 года вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Сергеем Корсаковым стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа ТПК «Союз МС-21». Выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 8 минут. С августа 2012 года — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. Еще один сотрудник ЦПК имени Гагарина, космонавт Олег Артемьев, награжден орденом Гагарина, следует из того же указа главы государства. «За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество при длительном полете на МКС», — говорится в указе. Артемьев трижды побывал в космосе, проведя на орбите в общей сложности 560 суток 18 часов семь минут. Восемь раз выходил в открытый космос.