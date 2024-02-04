Три компании ЯНАО приняли участие в международной выставке продуктов питания

Мясо оленей и рыбные блюда от ямальцев представили на выставке в Москве

05 февраля 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Рыбная продукция ямальской компании стала номинантом в международном конкурсе продуктов питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компании Ямало-Ненецкого автономного округа представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2024» в Москве в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня в Москве открылась международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства „Продэкспо-2024“. Свою продукцию презентуют три компании от Ямала: СПК „Тазовский“, Надымская компания „Северянка“ и СПССК „Приобье“ из Салехарда. Участие в выставке ямальских производителей организовано в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“», — говорится в сообщении. На выставке СПК «Тазовский» представил свои новейшие гастрономические изыски и деликатесы из оленины, тогда как компания «Северянка» представила блюда из рыбы. Продукция из сиговых от СПССК «Приобье» также участвует в конкурсе за звание «Лучший продукт-2024».

Компании Ямало-Ненецкого автономного округа представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2024» в Москве в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня в Москве открылась международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства „Продэкспо-2024“. Свою продукцию презентуют три компании от Ямала: СПК „Тазовский“, Надымская компания „Северянка“ и СПССК „Приобье“ из Салехарда. Участие в выставке ямальских производителей организовано в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“», — говорится в сообщении. На выставке СПК «Тазовский» представил свои новейшие гастрономические изыски и деликатесы из оленины, тогда как компания «Северянка» представила блюда из рыбы. Продукция из сиговых от СПССК «Приобье» также участвует в конкурсе за звание «Лучший продукт-2024».