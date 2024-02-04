04 февраля 2024

Три компании ЯНАО приняли участие в международной выставке продуктов питания

Мясо оленей и рыбные блюда от ямальцев представили на выставке в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, рынок, уличная торговля, сушеная рыба
Рыбная продукция ямальской компании стала номинантом в международном конкурсе продуктов питания Фото:

Компании Ямало-Ненецкого автономного округа представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2024» в Москве в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Сегодня в Москве открылась международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства „Продэкспо-2024“. Свою продукцию презентуют три компании от Ямала: СПК „Тазовский“, Надымская компания „Северянка“ и СПССК „Приобье“ из Салехарда. Участие в выставке ямальских производителей организовано в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“», — говорится в сообщении.

На выставке СПК «Тазовский» представил свои новейшие гастрономические изыски и деликатесы из оленины, тогда как компания «Северянка» представила блюда из рыбы. Продукция из сиговых от СПССК «Приобье» также участвует в конкурсе за звание «Лучший продукт-2024».

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Компании Ямало-Ненецкого автономного округа представили свою продукцию на международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2024» в Москве в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня в Москве открылась международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства „Продэкспо-2024“. Свою продукцию презентуют три компании от Ямала: СПК „Тазовский“, Надымская компания „Северянка“ и СПССК „Приобье“ из Салехарда. Участие в выставке ямальских производителей организовано в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“», — говорится в сообщении. На выставке СПК «Тазовский» представил свои новейшие гастрономические изыски и деликатесы из оленины, тогда как компания «Северянка» представила блюда из рыбы. Продукция из сиговых от СПССК «Приобье» также участвует в конкурсе за звание «Лучший продукт-2024».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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