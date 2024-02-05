Покончивший с собой подросток в Нижнем Тагиле был в беспомощном состоянии

05 февраля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили дело после гибели 15-летнего парня Фото: Илья Московец © URA.RU Подросток из Нижнего Тагила, который покончил с собой в доме у бабушки, был в беспомощном состоянии из-за развода родителей. Такое заявление сделала его мать, которой он перед смертью отправил сообщение. «Я считаю, что сын был в беспомощном состоянии. Он сделал этот выбор, чтобы мы с отцом не воевали», — цитирует женщину издание «Комсомольская правда — Екатеринбург». По ее словам, ребенок болезненно переживал развод родителей. Отец якобы настраивал его против матери, грозился не оплачивать кружки, если тот не будет жить с ним. Всего у бывших супругов было трое детей, общаться с младшим бывший муж также не разрешал. Перед смертью сын отправил матери сообщение, после которого она заподозрила неладное. «Стало очень страшно. Я начала дозваниваться до него, но это сделать не удалось. На сообщения он не отвечал. Затем написала мужу, умоляла его предупредить соседей. До свекрови я не дозвонилась, так как она меня заблокировала. Стала звонить соседям, которых знала. Я была на работе и вынужденно попросила отлучиться», — добавляет женщина. Тело в итоге обнаружили бабушка, у которой гостил парень, и соседка. Вскоре приехала мать. К тому моменту ребенок был мертв. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подросток из Нижнего Тагила, который покончил с собой в доме у бабушки, был в беспомощном состоянии из-за развода родителей. Такое заявление сделала его мать, которой он перед смертью отправил сообщение. «Я считаю, что сын был в беспомощном состоянии. Он сделал этот выбор, чтобы мы с отцом не воевали», — цитирует женщину издание «Комсомольская правда — Екатеринбург». По ее словам, ребенок болезненно переживал развод родителей. Отец якобы настраивал его против матери, грозился не оплачивать кружки, если тот не будет жить с ним. Всего у бывших супругов было трое детей, общаться с младшим бывший муж также не разрешал. Перед смертью сын отправил матери сообщение, после которого она заподозрила неладное. «Стало очень страшно. Я начала дозваниваться до него, но это сделать не удалось. На сообщения он не отвечал. Затем написала мужу, умоляла его предупредить соседей. До свекрови я не дозвонилась, так как она меня заблокировала. Стала звонить соседям, которых знала. Я была на работе и вынужденно попросила отлучиться», — добавляет женщина. Тело в итоге обнаружили бабушка, у которой гостил парень, и соседка. Вскоре приехала мать. К тому моменту ребенок был мертв. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.