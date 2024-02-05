Клава Кока заявила, что съезжается со своим парнем

Клава Кока съедется со своим новым парнем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала, что на следующей неделе съедется со своим новым парнем — моделью и блогером Александром Повериным. Об этом девушка заявила в соцсетях.

На вопрос подписчика о том, будет ли она жить с Александром, Клава ответила: «На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много… Так что попробуем выйти на новый этап», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее фанаты Клавы заподозрили ее в беременности. Под ее фотографиями начали появляться комментарии, указывающие на округлившийся живот звезды, однако сама Клава отметила, что просто любит поесть.