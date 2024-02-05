Клава Кока рассказала о новом этапе в отношениях с парнем. Скрин

Клава Кока заявила, что съезжается со своим парнем
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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока съедется со своим новым парнем Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала, что на следующей неделе съедется со своим новым парнем — моделью и блогером Александром Повериным. Об этом девушка заявила в соцсетях.

На вопрос подписчика о том, будет ли она жить с Александром, Клава ответила: «На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много… Так что попробуем выйти на новый этап», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее фанаты Клавы заподозрили ее в беременности. Под ее фотографиями начали появляться комментарии, указывающие на округлившийся живот звезды, однако сама Клава отметила, что просто любит поесть.

Фото:

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала, что на следующей неделе съедется со своим новым парнем — моделью и блогером Александром Повериным. Об этом девушка заявила в соцсетях. На вопрос подписчика о том, будет ли она жить с Александром, Клава ответила: «На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много… Так что попробуем выйти на новый этап», — делится певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее фанаты Клавы заподозрили ее в беременности. Под ее фотографиями начали появляться комментарии, указывающие на округлившийся живот звезды, однако сама Клава отметила, что просто любит поесть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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