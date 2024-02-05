Названа возможная причина ЧП с самолетом с фигуристами в Саранске

06 февраля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Самолет в Саранском аэропорту мог выкатиться за пределы из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам. Такую версию ЧП сообщили в авиакомпании «Россия». «„Суперджет“ мог выкатиться за пределы ВПП из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — сообщили в авиакомпании «Россия» ТАСС. Самолет, на борту которого находились известные тренеры фигурного катания, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. После инцидента Росавиация сообщили о временном закрытии на прием и вылет самолетов. О пострадавших не сообщается.

Самолет в Саранском аэропорту мог выкатиться за пределы из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам. Такую версию ЧП сообщили в авиакомпании «Россия». «„Суперджет“ мог выкатиться за пределы ВПП из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — сообщили в авиакомпании «Россия» ТАСС. Самолет, на борту которого находились известные тренеры фигурного катания, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. После инцидента Росавиация сообщили о временном закрытии на прием и вылет самолетов. О пострадавших не сообщается.