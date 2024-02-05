05 февраля 2024

Названа возможная причина ЧП с самолетом с фигуристами в Саранске

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Самолет в Саранском аэропорту мог выкатиться за пределы из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам. Такую версию ЧП сообщили в авиакомпании «Россия».

«„Суперджет“ мог выкатиться за пределы ВПП из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — сообщили в авиакомпании «Россия» ТАСС.

Самолет, на борту которого находились известные тренеры фигурного катания, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. После инцидента Росавиация сообщили о временном закрытии на прием и вылет самолетов. О пострадавших не сообщается.

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Самолет в Саранском аэропорту мог выкатиться за пределы из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам. Такую версию ЧП сообщили в авиакомпании «Россия». «„Суперджет“ мог выкатиться за пределы ВПП из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — сообщили в авиакомпании «Россия» ТАСС. Самолет, на борту которого находились известные тренеры фигурного катания, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. После инцидента Росавиация сообщили о временном закрытии на прием и вылет самолетов. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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