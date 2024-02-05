Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине

06 февраля 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Россиянина задержали по требованию Украины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Рассмотрение вопроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища. Об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар. «Вероятность экстрадиции (выдачи лица, совершившего преступление — прим. URA.RU) низкая. Технически рассмотрение вопроса парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по предоставлению убежища», — сообщил Рубилар корреспонденту ТАСС. Как считает адвокат, экстрадиция возможна лишь в том случае, если произойдет что-то непредвиденное. Например, если Чуркина признают угрозой обществу. Ранее защита Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Сына российского бизнесмена задержали за попытку обманом сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. По этой причине на Украине Чуркина заочно приговорили к двум годам лишения свободы, передает «Национальная служба новостей».

Рассмотрение вопроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища. Об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар. «Вероятность экстрадиции (выдачи лица, совершившего преступление — прим. URA.RU) низкая. Технически рассмотрение вопроса парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по предоставлению убежища», — сообщил Рубилар корреспонденту ТАСС. Как считает адвокат, экстрадиция возможна лишь в том случае, если произойдет что-то непредвиденное. Например, если Чуркина признают угрозой обществу. Ранее защита Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Сына российского бизнесмена задержали за попытку обманом сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. По этой причине на Украине Чуркина заочно приговорили к двум годам лишения свободы, передает «Национальная служба новостей».