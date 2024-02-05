05 февраля 2024

Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Россиянина задержали по требованию Украины Фото:

Рассмотрение вопроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища. Об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар.

«Вероятность экстрадиции (выдачи лица, совершившего преступление — прим. URA.RU) низкая. Технически рассмотрение вопроса парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по предоставлению убежища», — сообщил Рубилар корреспонденту ТАСС.

Как считает адвокат, экстрадиция возможна лишь в том случае, если произойдет что-то непредвиденное. Например, если Чуркина признают угрозой обществу.

Ранее защита Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Сына российского бизнесмена задержали за попытку обманом сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. По этой причине на Украине Чуркина заочно приговорили к двум годам лишения свободы, передает «Национальная служба новостей».

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Рассмотрение вопроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища. Об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар. «Вероятность экстрадиции (выдачи лица, совершившего преступление — прим. URA.RU) низкая. Технически рассмотрение вопроса парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по предоставлению убежища», — сообщил Рубилар корреспонденту ТАСС. Как считает адвокат, экстрадиция возможна лишь в том случае, если произойдет что-то непредвиденное. Например, если Чуркина признают угрозой обществу. Ранее защита Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Сына российского бизнесмена задержали за попытку обманом сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. По этой причине на Украине Чуркина заочно приговорили к двум годам лишения свободы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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