Аргентина остановила рассмотрение вопроса о выдаче россиянина Украине

Рассмотрение вопроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища. Об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар.
«Вероятность экстрадиции (выдачи лица, совершившего преступление — прим. URA.RU) низкая. Технически рассмотрение вопроса парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по предоставлению убежища», — сообщил Рубилар корреспонденту ТАСС.
Как считает адвокат, экстрадиция возможна лишь в том случае, если произойдет что-то непредвиденное. Например, если Чуркина признают угрозой обществу.
Ранее защита Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Сына российского бизнесмена задержали за попытку обманом сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. По этой причине на Украине Чуркина заочно приговорили к двум годам лишения свободы, передает «Национальная служба новостей».
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