Россиянин Чуркин, ждущий суда в Аргентине, подал прошение о политубежище

06 февраля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Россиянина задержали в Аргентине по запросу Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Защита гражданина России Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом заявила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова. «Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — передает РИА Новости сообщение Пустоваловой. Она добавила, что консульский отдел российского посольства в Аргентине готов оказать Чуркину юридическую помощь в рамках своих полномочий. Сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине, передает «Национальная служба новостей». О задержании россиянина, приехавшего в страну в туристических целях, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). По их данным, жителя РФ подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине. Он якобы обманом пытался сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. На данный момент обсуждается вопрос о его экстрадиции на Украину. Суд вынесет решение в течение 45 дней.

Защита гражданина России Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом заявила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова. «Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — передает РИА Новости сообщение Пустоваловой. Она добавила, что консульский отдел российского посольства в Аргентине готов оказать Чуркину юридическую помощь в рамках своих полномочий. Сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине, передает «Национальная служба новостей». О задержании россиянина, приехавшего в страну в туристических целях, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). По их данным, жителя РФ подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине. Он якобы обманом пытался сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. На данный момент обсуждается вопрос о его экстрадиции на Украину. Суд вынесет решение в течение 45 дней.