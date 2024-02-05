05 февраля 2024

Россиянин Чуркин, ждущий суда в Аргентине, подал прошение о политубежище

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянина задержали в Аргентине по запросу Украины Фото:

Защита гражданина России Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом заявила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова.

«Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — передает РИА Новости сообщение Пустоваловой. Она добавила, что консульский отдел российского посольства в Аргентине готов оказать Чуркину юридическую помощь в рамках своих полномочий.

Сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине, передает «Национальная служба новостей». О задержании россиянина, приехавшего в страну в туристических целях, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). По их данным, жителя РФ подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине. Он якобы обманом пытался сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. На данный момент обсуждается вопрос о его экстрадиции на Украину. Суд вынесет решение в течение 45 дней.

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Защита гражданина России Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине суда по выдаче его Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом заявила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова. «Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — передает РИА Новости сообщение Пустоваловой. Она добавила, что консульский отдел российского посольства в Аргентине готов оказать Чуркину юридическую помощь в рамках своих полномочий. Сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине, передает «Национальная служба новостей». О задержании россиянина, приехавшего в страну в туристических целях, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). По их данным, жителя РФ подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине. Он якобы обманом пытался сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. На данный момент обсуждается вопрос о его экстрадиции на Украину. Суд вынесет решение в течение 45 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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