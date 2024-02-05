Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене

06 февраля 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Задержанному сотрудниками ФСБ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Камчатского края, задержанному по подозрению в совершении государственной измены, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Камчатскому краю. «После начала специальной военной операции гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ)… Мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и иные данные о Вооруженных силах (ВС)», — уточняет пресс-служба ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчина собирал сведения на территории Камчатского края. Он использовал родственников и знакомых, в том числе передавал информацию о них в СБУ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, добавили в ведомстве. Жительницу Хабаровского края, отправлявшую деньги украинским военным, приговорили к восьми годам заключения за государственную измену, сообщили в региональном управлении ФСБ. В прошлом году местная жительница — сторонница «деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» — переводила средства ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Камчатского края, задержанному по подозрению в совершении государственной измены, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Камчатскому краю. «После начала специальной военной операции гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ)… Мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и иные данные о Вооруженных силах (ВС)», — уточняет пресс-служба ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчина собирал сведения на территории Камчатского края. Он использовал родственников и знакомых, в том числе передавал информацию о них в СБУ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются, добавили в ведомстве. Жительницу Хабаровского края, отправлявшую деньги украинским военным, приговорили к восьми годам заключения за государственную измену, сообщили в региональном управлении ФСБ. В прошлом году местная жительница — сторонница «деструктивных общественных объединений антироссийской направленности» — переводила средства ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования, пишет «Национальная служба новостей».