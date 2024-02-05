Полиция завела дело из-за нападения на певицу Бьянку

06 февраля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

После нападения Бьянка сразу связалась со своим юристом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция самостоятельно завела уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяна Липницкая). Об этом девушка рассказала в СМИ. «[Я] связалась со своим юристом, чтобы он помог решить вопрос с подачей заявления. В СМИ быстро подняли этот вопрос, полиция самостоятельно возбудила дело, вчера опросила свидетелей по этому факту», — рассказала певица газете «Известия». В Москве мужчина с лицом, «напоминающим Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU), пытался похитить певицу Бьянку. Девушка рассказала, что, когда она подходила к салону маникюра, он подбежал к ней с палкой, требуя сесть в его машину и дергая ее за руку. Она начала кричать, и ей помогла девочка из салона. Также сообщалось, что адвокат артистки решает, подавать ли заявление в полицию. А сама певица обратилась к психологу и чувствует себя не безопасно.

Полиция самостоятельно завела уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяна Липницкая). Об этом девушка рассказала в СМИ. «[Я] связалась со своим юристом, чтобы он помог решить вопрос с подачей заявления. В СМИ быстро подняли этот вопрос, полиция самостоятельно возбудила дело, вчера опросила свидетелей по этому факту», — рассказала певица газете «Известия». В Москве мужчина с лицом, «напоминающим Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU), пытался похитить певицу Бьянку. Девушка рассказала, что, когда она подходила к салону маникюра, он подбежал к ней с палкой, требуя сесть в его машину и дергая ее за руку. Она начала кричать, и ей помогла девочка из салона. Также сообщалось, что адвокат артистки решает, подавать ли заявление в полицию. А сама певица обратилась к психологу и чувствует себя не безопасно.