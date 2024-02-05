05 февраля 2024

Полиция завела дело из-за нападения на певицу Бьянку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бьянка, липнитская татьяна
После нападения Бьянка сразу связалась со своим юристом Фото:

Полиция самостоятельно завела уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяна Липницкая). Об этом девушка рассказала в СМИ.

«[Я] связалась со своим юристом, чтобы он помог решить вопрос с подачей заявления. В СМИ быстро подняли этот вопрос, полиция самостоятельно возбудила дело, вчера опросила свидетелей по этому факту», — рассказала певица газете «Известия».

В Москве мужчина с лицом, «напоминающим Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU), пытался похитить певицу Бьянку. Девушка рассказала, что, когда она подходила к салону маникюра, он подбежал к ней с палкой, требуя сесть в его машину и дергая ее за руку. Она начала кричать, и ей помогла девочка из салона.

Также сообщалось, что адвокат артистки решает, подавать ли заявление в полицию. А сама певица обратилась к психологу и чувствует себя не безопасно.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция самостоятельно завела уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяна Липницкая). Об этом девушка рассказала в СМИ. «[Я] связалась со своим юристом, чтобы он помог решить вопрос с подачей заявления. В СМИ быстро подняли этот вопрос, полиция самостоятельно возбудила дело, вчера опросила свидетелей по этому факту», — рассказала певица газете «Известия». В Москве мужчина с лицом, «напоминающим Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU), пытался похитить певицу Бьянку. Девушка рассказала, что, когда она подходила к салону маникюра, он подбежал к ней с палкой, требуя сесть в его машину и дергая ее за руку. Она начала кричать, и ей помогла девочка из салона. Также сообщалось, что адвокат артистки решает, подавать ли заявление в полицию. А сама певица обратилась к психологу и чувствует себя не безопасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...