На Украине задались вопросом, кто руководит страной

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о замене правительственного аппарата в стране, возникает вопрос, а кто вообще руководит государством. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал Алексей Кучеренко у себя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает RT. Позже советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Киев проводит аудит действий украинской армии за последние два года, пишет
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