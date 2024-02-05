05 февраля 2024

На Украине задались вопросом, кто руководит страной

Депутат Рады Кучеренко задался вопросом о руководстве страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский намерен совершить перестановки в правительстве Украины Фото:

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о замене правительственного аппарата в стране, возникает вопрос, а кто вообще руководит государством. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал Алексей Кучеренко у себя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает RT. Позже советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Киев проводит аудит действий украинской армии за последние два года, пишет Life.

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После заявления президента Украины Владимира Зеленского о замене правительственного аппарата в стране, возникает вопрос, а кто вообще руководит государством. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. «Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал Алексей Кучеренко у себя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает RT. Позже советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Киев проводит аудит действий украинской армии за последние два года, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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