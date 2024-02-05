На Украине задались вопросом, кто руководит страной

Депутат Рады Кучеренко задался вопросом о руководстве страны

06 февраля 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский намерен совершить перестановки в правительстве Украины Фото: Официальный сайт президента Украины После заявления президента Украины Владимира Зеленского о замене правительственного аппарата в стране, возникает вопрос, а кто вообще руководит государством. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. «Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал Алексей Кучеренко у себя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает RT. Позже советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Киев проводит аудит действий украинской армии за последние два года, пишет Life .

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о замене правительственного аппарата в стране, возникает вопрос, а кто вообще руководит государством. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. «Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал Алексей Кучеренко у себя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Зеленский заявил, что рассматривает замену некоторых высокопоставленных чиновников не только в ВСУ, но и правительстве, передает RT. Позже советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Киев проводит аудит действий украинской армии за последние два года, пишет Life.