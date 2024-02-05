05 февраля 2024

Участникам СВО на фронте вручили субсидии на жилье

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Выполнению соцгарантий для военных уделяется особое внимание, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участникам спецоперации на Украине предоставили субсидии на покупку или строительство жилья. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что субсидии также выдали военным, проходящим подготовку на полигонах. В министерстве подчеркнули, что уделяют особое внимание выполнению социальных гарантий для военных и их родных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соцподдержка для всех участников СВО, будь то добровольцы или контрактники, должна быть равна. Глава государства также сказал, что государству должно быть все равно, по «какой линии» человек попал в зону боевых действий, пишет RT.

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Участникам спецоперации на Украине предоставили субсидии на покупку или строительство жилья. Об этом сообщили в министерстве обороны России. «Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что субсидии также выдали военным, проходящим подготовку на полигонах. В министерстве подчеркнули, что уделяют особое внимание выполнению социальных гарантий для военных и их родных. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соцподдержка для всех участников СВО, будь то добровольцы или контрактники, должна быть равна. Глава государства также сказал, что государству должно быть все равно, по «какой линии» человек попал в зону боевых действий, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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