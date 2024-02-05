Участникам СВО на фронте вручили субсидии на жилье

06 февраля 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Выполнению соцгарантий для военных уделяется особое внимание, заявили в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участникам спецоперации на Украине предоставили субсидии на покупку или строительство жилья. Об этом сообщили в министерстве обороны России. «Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что субсидии также выдали военным, проходящим подготовку на полигонах. В министерстве подчеркнули, что уделяют особое внимание выполнению социальных гарантий для военных и их родных. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соцподдержка для всех участников СВО, будь то добровольцы или контрактники, должна быть равна. Глава государства также сказал, что государству должно быть все равно, по «какой линии» человек попал в зону боевых действий, пишет RT.

Участникам спецоперации на Украине предоставили субсидии на покупку или строительство жилья. Об этом сообщили в министерстве обороны России. «Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что субсидии также выдали военным, проходящим подготовку на полигонах. В министерстве подчеркнули, что уделяют особое внимание выполнению социальных гарантий для военных и их родных. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соцподдержка для всех участников СВО, будь то добровольцы или контрактники, должна быть равна. Глава государства также сказал, что государству должно быть все равно, по «какой линии» человек попал в зону боевых действий, пишет RT.