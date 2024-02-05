Полиция ХМАО нашла лжеминершу, которая сообщила об угрозе в ночном клубе

06 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Полиция завела дело на лжеминершу из Когалыма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция ОМВД России по Когалыму (ХМАО) установила личность женщины, которая прислала сообщение о минировании в ночном клубе. Пресс-служба УМВД по ХМАО сообщила, что угроза не подтвердилась, а на лжеминершу завели уголовное дело. «В феврале на телефон Единой диспетчерской службы поступило сообщение от неизвестной о якобы существующей угрозе в помещении ночного клуба, но при проверке сведения не подтвердились: предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам оперативники ОМВД России по Когалыму установили личность звонившей, следователи городского отдела полиции возбудили уголовное дело», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте ведомства. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Когалыма. Ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла нарушителей, которые отправляли в школы ложные сообщения с угрозами. Правонарушителями оказались несовершеннолетние.

Полиция ОМВД России по Когалыму (ХМАО) установила личность женщины, которая прислала сообщение о минировании в ночном клубе. Пресс-служба УМВД по ХМАО сообщила, что угроза не подтвердилась, а на лжеминершу завели уголовное дело. «В феврале на телефон Единой диспетчерской службы поступило сообщение от неизвестной о якобы существующей угрозе в помещении ночного клуба, но при проверке сведения не подтвердились: предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам оперативники ОМВД России по Когалыму установили личность звонившей, следователи городского отдела полиции возбудили уголовное дело», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте ведомства. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Когалыма. Ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла нарушителей, которые отправляли в школы ложные сообщения с угрозами. Правонарушителями оказались несовершеннолетние.