05 февраля 2024

Полиция ХМАО нашла лжеминершу, которая сообщила об угрозе в ночном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция завела дело на лжеминершу из Когалыма
Полиция завела дело на лжеминершу из Когалыма Фото:

Полиция ОМВД России по Когалыму (ХМАО) установила личность женщины, которая прислала сообщение о минировании в ночном клубе. Пресс-служба УМВД по ХМАО сообщила, что угроза не подтвердилась, а на лжеминершу завели уголовное дело.

«В феврале на телефон Единой диспетчерской службы поступило сообщение от неизвестной о якобы существующей угрозе в помещении ночного клуба, но при проверке сведения не подтвердились: предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам оперативники ОМВД России по Когалыму установили личность звонившей, следователи городского отдела полиции возбудили уголовное дело», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте ведомства.

Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Когалыма. Ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла нарушителей, которые отправляли в школы ложные сообщения с угрозами. Правонарушителями оказались несовершеннолетние.

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Полиция ОМВД России по Когалыму (ХМАО) установила личность женщины, которая прислала сообщение о минировании в ночном клубе. Пресс-служба УМВД по ХМАО сообщила, что угроза не подтвердилась, а на лжеминершу завели уголовное дело. «В феврале на телефон Единой диспетчерской службы поступило сообщение от неизвестной о якобы существующей угрозе в помещении ночного клуба, но при проверке сведения не подтвердились: предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. По горячим следам оперативники ОМВД России по Когалыму установили личность звонившей, следователи городского отдела полиции возбудили уголовное дело», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте ведомства. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Когалыма. Ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла нарушителей, которые отправляли в школы ложные сообщения с угрозами. Правонарушителями оказались несовершеннолетние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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