В СНБО Украины раскрыли, когда в стране пройдут выборы президента

Президентские выборы на Украине пройдут в тот момент, когда будет снято военное положение в стране. С таким заявлением выступил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Президентские выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение», — сказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «24 канал». Изначально выборы должны были состоятся в марте 2024 года. Такой срок заявлен Конституцией страны.
Однако выборы были несколько раз перенесены властями страны. Это связано с военным положением, которое введено в стране еще с начала спецоперации РФ на Украине. Политтехнолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в разговоре с журналистом URA.RU дал понять, что выборы были перенесены еще и по той причине, что в стране нет на них денег. В феврале президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил продлить военное положение, передает RT.
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