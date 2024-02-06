В СНБО Украины раскрыли, когда в стране пройдут выборы президента

Глава СНБО Украины: выборы в стране пройдут с окончанием военного положения

06 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

На Украине выборы состоятся, когда снимут военное положение Фото: Официальный сайт президента Украины Президентские выборы на Украине пройдут в тот момент, когда будет снято военное положение в стране. С таким заявлением выступил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Президентские выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение», — сказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «24 канал». Изначально выборы должны были состоятся в марте 2024 года. Такой срок заявлен Конституцией страны. Однако выборы были несколько раз перенесены властями страны. Это связано с военным положением, которое введено в стране еще с начала спецоперации РФ на Украине. Политтехнолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в разговоре с журналистом URA.RU дал понять, что выборы были перенесены еще и по той причине, что в стране нет на них денег. В феврале президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил продлить военное положение, передает RT.

Президентские выборы на Украине пройдут в тот момент, когда будет снято военное положение в стране. С таким заявлением выступил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Президентские выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение», — сказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «24 канал». Изначально выборы должны были состоятся в марте 2024 года. Такой срок заявлен Конституцией страны. Однако выборы были несколько раз перенесены властями страны. Это связано с военным положением, которое введено в стране еще с начала спецоперации РФ на Украине. Политтехнолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в разговоре с журналистом URA.RU дал понять, что выборы были перенесены еще и по той причине, что в стране нет на них денег. В феврале президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил продлить военное положение, передает RT.