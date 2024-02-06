Челябинцам начали выдавать жизненно необходимое лекарство от склероза

Лекарство выдали первому нуждающемуся пациенту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Челябинской области начали выдавать жизненно важное лекарство от рассеянного склероза. Об этом URA.RU сообщила одна из пациенток, которая ожидала поставки медикаментов с октября 2023 года. Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«Я очень сомневалась, когда мне в СК сказали ожидать звонка для получения препарата „Инфибет“ в начале этой недели. Но лекарство выдали, спасибо огромное!» — рассказала Елена Синицына.

Выдачу строго рецептурного препарата ожидают еще три пациента с аналогичными диагнозами. После запроса URA.RU в пресс-службе областного минздрава ответили, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о не выдаче лекарств. По данному поводу незамедлительно организована доследственная проверка. Руководителем территориального следственного отдела налажено взаимодействие с министерством здравоохранения региона, в результате которого лекарственный препарат выдан», — сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Челябинска с диагнозом рассеянный склероз, которые более трех месяцев не получали жизненно важный препарат. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушениях прав граждан на лекарственное обеспечение в Челябинской области.