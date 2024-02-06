Пермский суд оставил в СИЗО сотрудника ФСБ Царегородцева, обвиняемого во взятке

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Пермь. Чернышевского 41, СУД, обвиняемый, полиция, суд, пермский военный суд, григорий царегородцев
Царегородцев пробудет в СИЗО до 24 мая Фото:

Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин оставил в силе меру пресечения для бывшего сотрудника УФСБ Григория Царегородцева, который попался на взятке в 100 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 24 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил меру пресечения для Царегородцева в виде заключения под стражей оставить прежней», — отметили в пресс-службе Адвокаты просили отправить подсудимого под домашний арест или выпустить под залог.

По мнению стороны защиты, Царегородцев положительно характеризуется и частично признал свою вину. Подсудимый считает, что он виновен не в получении взятки, а в мошенничестве. Он сообщил в суде, что оказывал всю необходимую помощь следствию и просил выпустить его, поскольку ему нужно медицинское обследование.

Экс-майора ФСБ Григория Царегородцева обвиняют в том, что он получил взятку в размере 100 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь своим знакомым избежать уголовного преследования.

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Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин оставил в силе меру пресечения для бывшего сотрудника УФСБ Григория Царегородцева, который попался на взятке в 100 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 24 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил меру пресечения для Царегородцева в виде заключения под стражей оставить прежней», — отметили в пресс-службе Адвокаты просили отправить подсудимого под домашний арест или выпустить под залог. По мнению стороны защиты, Царегородцев положительно характеризуется и частично признал свою вину. Подсудимый считает, что он виновен не в получении взятки, а в мошенничестве. Он сообщил в суде, что оказывал всю необходимую помощь следствию и просил выпустить его, поскольку ему нужно медицинское обследование. Экс-майора ФСБ Григория Царегородцева обвиняют в том, что он получил взятку в размере 100 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь своим знакомым избежать уголовного преследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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