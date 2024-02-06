Пермский суд оставил в СИЗО сотрудника ФСБ Царегородцева, обвиняемого во взятке

06 февраля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Царегородцев пробудет в СИЗО до 24 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин оставил в силе меру пресечения для бывшего сотрудника УФСБ Григория Царегородцева, который попался на взятке в 100 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 24 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил меру пресечения для Царегородцева в виде заключения под стражей оставить прежней», — отметили в пресс-службе Адвокаты просили отправить подсудимого под домашний арест или выпустить под залог. По мнению стороны защиты, Царегородцев положительно характеризуется и частично признал свою вину. Подсудимый считает, что он виновен не в получении взятки, а в мошенничестве. Он сообщил в суде, что оказывал всю необходимую помощь следствию и просил выпустить его, поскольку ему нужно медицинское обследование. Экс-майора ФСБ Григория Царегородцева обвиняют в том, что он получил взятку в размере 100 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь своим знакомым избежать уголовного преследования.

Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин оставил в силе меру пресечения для бывшего сотрудника УФСБ Григория Царегородцева, который попался на взятке в 100 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 24 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил меру пресечения для Царегородцева в виде заключения под стражей оставить прежней», — отметили в пресс-службе Адвокаты просили отправить подсудимого под домашний арест или выпустить под залог. По мнению стороны защиты, Царегородцев положительно характеризуется и частично признал свою вину. Подсудимый считает, что он виновен не в получении взятки, а в мошенничестве. Он сообщил в суде, что оказывал всю необходимую помощь следствию и просил выпустить его, поскольку ему нужно медицинское обследование. Экс-майора ФСБ Григория Царегородцева обвиняют в том, что он получил взятку в размере 100 млн рублей. За эту сумму он обещал помочь своим знакомым избежать уголовного преследования.