05 февраля 2024

Размер взятки пермскому экс-сотруднику ФСБ Царегородцеву вырос на 60 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Царегородцев за деньги пообещал двум бизнесменам развалить их уголовные дела Фото:

В Пермском гарнизонном военном суде зачитывается обвинительное заключение по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, которую получил экс-сотрудник УФСБ региона Григорий Царегородцев. Как передает из зала суда корреспондент URA.RU Царегородцев получил 160 млн рублей. Ранее звучала цифра в 100 млн рублей.

«Царегородцев обвиняется в получении в общей сложности 160 млн руб. в период с декабря 2016 года по 31 января 2022 года от предпринимателей Александра Ковалева и Владислава Гилева», — передает корреспондент. Он частично признал свою вину.

При этом Царегородцев считает, что совершил мошенничество. «Мы договорились о действиях, не входящих в мои должностные полномочия», — отметил он. Адвокаты подсудимого ходатайствуют об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или выход под залог.

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В Пермском гарнизонном военном суде зачитывается обвинительное заключение по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, которую получил экс-сотрудник УФСБ региона Григорий Царегородцев. Как передает из зала суда корреспондент URA.RU Царегородцев получил 160 млн рублей. Ранее звучала цифра в 100 млн рублей. «Царегородцев обвиняется в получении в общей сложности 160 млн руб. в период с декабря 2016 года по 31 января 2022 года от предпринимателей Александра Ковалева и Владислава Гилева», — передает корреспондент. Он частично признал свою вину. При этом Царегородцев считает, что совершил мошенничество. «Мы договорились о действиях, не входящих в мои должностные полномочия», — отметил он. Адвокаты подсудимого ходатайствуют об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или выход под залог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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