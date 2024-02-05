Размер взятки пермскому экс-сотруднику ФСБ Царегородцеву вырос на 60 млн рублей

В Пермском гарнизонном военном суде зачитывается обвинительное заключение по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, которую получил экс-сотрудник УФСБ региона Григорий Царегородцев. Как передает из зала суда корреспондент URA.RU Царегородцев получил 160 млн рублей. Ранее звучала цифра в 100 млн рублей.
«Царегородцев обвиняется в получении в общей сложности 160 млн руб. в период с декабря 2016 года по 31 января 2022 года от предпринимателей Александра Ковалева и Владислава Гилева», — передает корреспондент. Он частично признал свою вину.
При этом Царегородцев считает, что совершил мошенничество. «Мы договорились о действиях, не входящих в мои должностные полномочия», — отметил он. Адвокаты подсудимого ходатайствуют об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или выход под залог.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.